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В Улан-Удэ до +23

В Улан-Удэ до +23
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике временами грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 июня в республике переменная облачность, местами дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +18,+23, местами +12,+17.

В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 6-11, днём порывы до 15 м/с. Температура днём +21,+23.
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