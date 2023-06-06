В республике временами грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 июня в республике переменная облачность, местами дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +18,+23, местами +12,+17.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 6-11, днём порывы до 15 м/с. Температура днём +21,+23.
В Улан-Удэ до +23
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