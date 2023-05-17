В районе Бурятии сняли 60-дневный карантин по бешенству

В конце февраля в сельском поселении «Хошун-Узурское» в Мухоршибирском районе обнаружили двух лисиц с бешенством. Территорию в радиусе трёх километров от местности, где их нашли, объявили неблагополучной и ввели там 60-дневный карантин, который сняли только сейчас. Об этом сообщили в республиканском управлении ветеринарии.
Тогда специалисты сразу же приступили к поголовному обследованию скота. В частности, ветеринары проверили, нет ли у сельхозживотных укусов. Покусать никого бешеные лисы не успели.
Ещё в одном районе – Селенгинском – объявленный в апреле карантин отменят только 14 июня. Там тоже предотвратили распространение вируса.
- Благодаря своевременным мерам в неблагополучных пунктах удалось не допустить распространение заболевания среди сельскохозяйственных и домашних животных, – подчеркнули в ведомстве.
По данным центра ветеринарии, только за первые три месяца 2023 года в России обнаружили 274 неблагополучных пункта по бешенству. Более половины (52%) заразившихся – дикие плотоядные, ещё 42 % – домашние и 6% – сельскохозяйственные животные.
Ранее в республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, как предотвратить бешенство у человека. Если вас укусили, нужно тщательно промыть место контакта струёй воды с мылом, а если есть рана – обработать края 5%-ной настойкой йод. Затем наложите стерильную повязку и отправляйтесь к врачу.
- Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
- Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.