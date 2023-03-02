Бешеные лисицы в районе Бурятии не успели никого покусать

Все сельхозживотные там оказались здоровы
В республиканском управлении ветеринарии рассказали, как обстоит ситуация в сельском поселении «Хошун-Узурское» в Мухоршибирском районе. На днях там обнаружили
двух лисиц с бешенством. Территорию в радиусе трёх километров от местности, где их нашли, объявили неблагополучной и ввели там 60-дневный карантин.
На следующий день специалисты приступили
к поголовному обследованию скота. В частности, ветеринары проверяли, нет ли у сельхозживотных укусов
- Осмотр показал, что все животные на сегодняшний день клинически здоровы – укусы диких зверей у них не обнаружили. Наблюдение продолжится, – подчеркнули в ведомстве.
Ранее в республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали
, как предотвратить бешенство у человека. Если вас укусили, нужно тщательно промыть место контакта струёй воды с мылом, а если есть рана – обработать края 5%-ной настойкой йод. Затем наложите стерильную повязку и отправляйтесь к врачу.
- Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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