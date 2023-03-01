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В районе Бурятии обнаружили очаг бешенства и объявили там 60-дневный карантин

В районе Бурятии обнаружили очаг бешенства и объявили там 60-дневный карантин
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Смертельно опасное заболевание выявили у двух лисиц

В Мухоршибирском районе обнаружили очаг бешенства. Двух лисиц с подозрением на него накануне привезли из местности Хотогор в сельском поселении «Хошун-Узурское». Сотрудники Бурятской ветеринарной лаборатории обследовали их, и диагноз подтвердился, рассказали в республиканском управлении ветеринарии

Противоэпизоотическая комиссия при правительстве Бурятии собралась на внеочередное экстренное заседание, на котором определили эпизоотический очаг заболевания и рассмотрели план мероприятий по его ликвидации. Согласно ветеринарным правилам, неблагополучной объявили территорию в радиусе трёх километров. Там объявили 60-дневный карантин.

Специалисты решили привить от бешенства всех восприимчивых животных в этой зоне, а чтобы выявить потенциально больных, в сельском поселении организуют подворовый обход. В планах – и «регулирование численности диких плотоядных», которые могут быть основными переносчиками заболевания.

Оно является смертельно опасным. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа. Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д.

Жителей Бурятии призывают своевременно вакцинировать домашних животных и ни в коем не прикармливать диких зверей. Извещать об их появлении в населённых пунктах должны Бурприроднадзор и управление ветеринарии РБ.
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