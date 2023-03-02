Жителям Бурятии рассказали, как спастись от бешенства

Специалисты объяснили, что нужно делать после опасных контактов с животными
Опасное заболевание выявили у двух лисиц, которых привезли из местности Хотогор в сельском поселении «Хошун-Узурское». Специалисты подтвердили диагноз после обследования трупов зверей.
В республиканском управлении Роспотребнадзора тем временем рассказали, как предотвратить бешенство у человека. В ушедшем 2022 году в стране зарегистрировали два случая заражения, а в 2021-ом их было втрое больше – шесть.
После опасного контакта с животными в медицинские организации обратилось более 330 тысяч россиян. Помощь специалистов потребовалась 2530 жителям Бурятии. Большинство из них – 83,8% – пострадали от псов.
Бешенство является смертельно опасным заболеванием. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа.
Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д.
Если вас укусили, нужно тщательно промыть место контакта струёй воды с мылом, а если есть рана – обработать края 5%-ной настойкой йод. Затем наложите стерильную повязку и отправляйтесь к врачу.
- Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход, – подчеркнули в надзорном ведомстве.