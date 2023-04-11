В районе Бурятии ввели 60-дневный карантин из-за бешенства

Смертельно опасное заболевание нашли у лисицы
На следующий день пришлось провести внеочередное экстренное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии под председательством зампреда по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Галсана Дареева. На нём определили эпизоотический очаг заболевания и рассмотрели план мероприятий по его ликвидации. Согласно ветеринарным правилам, неблагополучной объявили территорию в радиусе трёх километров. Там объявили 60-дневный карантин.
Специалисты привьют от бешенства всех восприимчивых животных в этой зоне, а чтобы выявить потенциально больных, в сельском поселении организуют подворовый обход. В планах – и «регулирование численности диких плотоядных», которые могут быть основными переносчиками вируса, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.
Бешенство смертельно опасно. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа. Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить.
Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д. В конце февраля в одном из фермерских хозяйств в Мухоршибирском тоже зафиксировали бешенство – его обнаружили у двух лисиц. Рыжие хищницы не успели никого покусать.