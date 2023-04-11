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В районе Бурятии ввели 60-дневный карантин из-за бешенства

В районе Бурятии ввели 60-дневный карантин из-за бешенства
Происшествия,  Фото:Управление ветеринарии Бурятии
Смертельно опасное заболевание нашли у лисицы

Накануне в Селенгинском районе Бурятии выявили очаг бешенства. Лисицу с подозрением на него доставили из местности Бараний Луг в сельском поселении «Новоселенгинское». После обследования, которое провели сотрудники Бурятской ветеринарной лаборатории, диагноз подтвердился.

На следующий день пришлось провести внеочередное экстренное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии под председательством зампреда по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Галсана Дареева. На нём определили эпизоотический очаг заболевания и рассмотрели план мероприятий по его ликвидации. Согласно ветеринарным правилам, неблагополучной объявили территорию в радиусе трёх километров. Там объявили 60-дневный карантин.

Специалисты привьют от бешенства всех восприимчивых животных в этой зоне, а чтобы выявить потенциально больных, в сельском поселении организуют подворовый обход. В планах – и «регулирование численности диких плотоядных», которые могут быть основными переносчиками вируса, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.

Бешенство смертельно опасно. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа. Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить.

Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д. В конце февраля в одном из фермерских хозяйств в Мухоршибирском тоже зафиксировали бешенство – его обнаружили у двух лисиц. Рыжие хищницы не успели никого покусать.

бешенство животные болезнь

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