В Усть-Ордынском округе станцуют «Ёхор на Ангаре»

Молодёжный фестиваль проведут в очном и заочном форматах
В Иркутской области молодёжный фестиваль «Ёхор на Ангаре» расширяет свои границы. В этом году мероприятие пройдёт в очном и заочном формате.
26 мая очная часть фестиваля по традиции состоится на берегу Ангары. В этот раз местом исполнения знаменитого кругового танца станет посёлок Новонукутский, расположенный в Нукутском районе Усть-Ордынского Бурятского округа.
В рамках фестиваля очно состоятся:
Конкурс эстрадной песни. В нём принимают участие только солисты. Участники исполняют две разнохарактерные песни. Тематика на усмотрение конкурсанта. Продолжительность выступления одного конкурсанта не более 5 минут.
Интеллектуальная игра. Играть может любой желающий от 14 до 30 лет. Для игры необходимо набрать свою команду в количестве 5 человек (возможны смешанные группы).
Заочных конкурсов также будет два:
Конкурс кругового танца. К участию приглашаются самодеятельные танцевальные коллективы и ансамбли. Участники отправляют видеозаписи творческих номеров (русский хоровод, бурятский ёхор, эвенкийский ехорье, якутский осуохай и другие).
Конкурс мобильной фотографии «Наследие моей семьи, моего рода». К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. На конкурс принимаются постановочные фотографии в цветном варианте в электронном виде, сделанные на мобильный телефон, без коллажей, рамок, надписей и фотошопа. Фотографии должны быть хорошего качества и соответствовать теме конкурса. От одного участника принимается одна фотография, которая должна сопровождаться информацией: ФИО автора, возраст, название работы, контактный телефон и адрес. В этом конкурсе будет один победитель, определённый жюри и участник, победивший в номинации «Приз зрительских симпатий».
Заявки на участие в очных конкурсах и работы на заочные конкурсы принимаются до 22 мая на электронную почту: [email protected] с пометкой «молодёжный фестиваль».
Результаты очных конкурсов определятся в день проведения. Результаты заочных конкурсов будут выставлены 5 июня на официальном сайте центра культуры коренных народов Прибайкалья, сообщает пресс-служба учреждения.
Возрастное ограничение: 12+.
В Усть-Ордынском округе станцуют «Ёхор на Ангаре»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодёжный фестиваль проведут в очном и заочном форматах
На выставке представлены книги о выдающихся деятелях культуры Бурятии, о национальных традициях и культуре народа
Каждая национальная автономия презентует свои площадки с сувенирами, блюдами, играми и забавами
Его используют вместо урны для мусора
Вячеслав Дондоков - главный врач БСМП, ушёл добровольцем на СВО, возглавляет там военный госпиталь. Он дал большое интервью о трудностях принятия решения уйти на фронт, буднях военной медицины, БСМП и политике
Министерство науки и высшего образования призвало не допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью
В Улан-Удэ воздух прогреется до +20 градусов
В столице республики пройдёт новая встреча в клубе путешественников
Их увидят зрители Читы и двенадцати районах Забайкалья
Проект успешно работает в восьми районах республики
В Иркутске состоится XIV международный фестиваль современной драматургии
Для Юлии Ивановой профессия бортпроводника, по её словам, всегда была идеальной
Она прочитает стихи о Бурятии и известных людях республики
Он состоится в Дульдургинском районе
Среди участников есть учащиеся из Бурятии