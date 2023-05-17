17 мая

16 мая

Популярное

В Усть-Ордынском округе станцуют «Ёхор на Ангаре»

В Усть-Ордынском округе станцуют «Ёхор на Ангаре»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Молодёжный фестиваль проведут в очном и заочном форматах

В Иркутской области молодёжный фестиваль «Ёхор на Ангаре» расширяет свои границы. В этом году мероприятие пройдёт в очном и заочном формате.

26 мая очная часть фестиваля по традиции состоится на берегу Ангары. В этот раз местом исполнения знаменитого кругового танца станет посёлок Новонукутский, расположенный в Нукутском районе Усть-Ордынского Бурятского округа.

В рамках фестиваля очно состоятся:
Конкурс эстрадной песни. В нём принимают участие только солисты. Участники исполняют две разнохарактерные песни. Тематика на усмотрение конкурсанта. Продолжительность выступления одного конкурсанта не более 5 минут.
Интеллектуальная игра. Играть может любой желающий от 14 до 30 лет. Для игры необходимо набрать свою команду в количестве 5 человек (возможны смешанные группы).

Заочных конкурсов также будет два:
Конкурс кругового танца. К участию приглашаются самодеятельные танцевальные коллективы и ансамбли. Участники отправляют видеозаписи творческих номеров (русский хоровод, бурятский ёхор, эвенкийский ехорье, якутский осуохай и другие).
Конкурс мобильной фотографии «Наследие моей семьи, моего рода». К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. На конкурс принимаются постановочные фотографии в цветном варианте в электронном виде, сделанные на мобильный телефон, без коллажей, рамок, надписей и фотошопа. Фотографии должны быть хорошего качества и соответствовать теме конкурса. От одного участника принимается одна фотография, которая должна сопровождаться информацией: ФИО автора, возраст, название работы, контактный телефон и адрес. В этом конкурсе будет один победитель, определённый жюри и участник, победивший в номинации «Приз зрительских симпатий».

Заявки на участие в очных конкурсах и работы на заочные конкурсы принимаются до 22 мая на электронную почту: [email protected] с пометкой «молодёжный фестиваль».

Результаты очных конкурсов определятся в день проведения. Результаты заочных конкурсов будут выставлены 5 июня на официальном сайте центра культуры коренных народов Прибайкалья, сообщает пресс-служба учреждения.

Возрастное ограничение: 12+.
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область фестиваль ехор конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Усть-Ордынском округе станцуют «Ёхор на Ангаре»
В Усть-Ордынском округе станцуют «Ёхор на Ангаре»
Общество, 17.05.2023
Молодёжный фестиваль проведут в очном и заочном форматах
В Улан-Удэ открылась юбилейная выставка об искусстве Бурятии
В Улан-Удэ открылась юбилейная выставка об искусстве Бурятии
Общество, 17.05.2023
На выставке представлены книги о выдающихся деятелях культуры Бурятии, о национальных традициях и культуре народа
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Караван дружбы»
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Караван дружбы»
Общество, 17.05.2023
Каждая национальная автономия презентует свои площадки с сувенирами, блюдами, играми и забавами
Вячеслав Дондоков: «Я просто выполняю свой долг врача»
Вячеслав Дондоков: «Я просто выполняю свой долг врача»
Общество, 17.05.2023
Вячеслав Дондоков - главный врач БСМП, ушёл добровольцем на СВО, возглавляет там военный госпиталь. Он дал большое интервью о трудностях принятия решения уйти на фронт, буднях военной медицины,  БСМП и политике
Бурятские вузы получили рекомендации по профилактике кори
Бурятские вузы получили рекомендации по профилактике кори
Общество, 17.05.2023
Министерство науки и высшего образования призвало не допускать к массовым мероприятиям людей, не болевших корью
В Бурятии местами небольшой дождь
В Бурятии местами небольшой дождь
Общество, 17.05.2023
В Улан-Удэ воздух прогреется до +20 градусов 
В Улан-Удэ расскажут о восхождениях на высочайшие вершины СССР
В Улан-Удэ расскажут о восхождениях на высочайшие вершины СССР
Общество, 16.05.2023
В столице республики пройдёт новая встреча в клубе путешественников
На Забайкальском кинофестивале покажут фильмы из 10 стран
На Забайкальском кинофестивале покажут фильмы из 10 стран
Общество, 16.05.2023
Их увидят зрители Читы и двенадцати районах Забайкалья
В Бурятии на систему долговременного ухода за пожилыми выделено 111 млн
В Бурятии на систему долговременного ухода за пожилыми выделено 111 млн
Общество, 16.05.2023
Проект успешно работает в восьми районах республики
В «Вампиловском» фестивале примут участие 17 театров
В «Вампиловском» фестивале примут участие 17 театров
Общество, 16.05.2023
В Иркутске состоится XIV международный фестиваль современной драматургии
Уроженка Бурятии вышла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс 2023»
Уроженка Бурятии вышла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс 2023»
Общество, 16.05.2023
Для Юлии Ивановой профессия бортпроводника, по её словам, всегда была идеальной
В Улан-Удэ состоится встреча с поэтессой
В Улан-Удэ состоится встреча с поэтессой
Общество, 16.05.2023
Она прочитает стихи о Бурятии и известных людях республики
В Агинском округе проведут первый фестиваль казачества
В Агинском округе проведут первый фестиваль казачества
Общество, 16.05.2023
Он состоится в Дульдургинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^