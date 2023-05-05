Произошло это на митинге в МВД. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
5 мая в МВД Бурятии прошёл торжественный митинг, посвященный 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
- Временно исполняющий обязанности министра полковник полиции Баир Хамагаев поздравил собравшихся с великим праздником. С поздравлением и напутственными словами обратились генерал-майор милиции в отставке Иван Калашников и полковник милиции в отставке Виктор Викторович Приеменко. Собравшиеся традиционно почтили память павших в боях с фашизмом. Они возложили цветы и гирлянды к мемориальному комплексу «Подвиг длиною в жизнь» в память о погибших при выполнении служебных обязанностей коллегах, - сообщили в министерстве внутренних дел.
Также полицейские передали ключи от грузовика ГАЗ «Соболь» воинам-землякам, находящимся в зоне СВО.
Автомобиль повышенной проходимости ГАЗ «Соболь» приобрели на пожертвования личного состава МВД Бурятии.
Полицейские Бурятии подарили военным грузовик
Общество, Фото:
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