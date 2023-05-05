Полицейские Бурятии подарили военным грузовик

Произошло это на митинге в МВД. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж



5 мая в МВД Бурятии прошёл торжественный митинг, посвященный 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



- Временно исполняющий обязанности министра полковник полиции Баир Хамагаев поздравил собравшихся с великим праздником. С поздравлением и напутственными словами обратились генерал-майор милиции в отставке Иван Калашников и полковник милиции в отставке Виктор Викторович Приеменко. Собравшиеся традиционно почтили память павших в боях с фашизмом. Они возложили цветы и гирлянды к мемориальному комплексу «Подвиг длиною в жизнь» в память о погибших при выполнении служебных обязанностей коллегах, - сообщили в министерстве внутренних дел.



Также полицейские передали ключи от грузовика ГАЗ «Соболь» воинам-землякам, находящимся в зоне СВО.



Автомобиль повышенной проходимости ГАЗ «Соболь» приобрели на пожертвования личного состава МВД Бурятии.



