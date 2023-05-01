Борцы Бурятии завоевали два золота турнира Baikal Open

Завершился международный турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж



В Улан-Удэ завершился 25-й международный турнир по вольной борьбе Baikal Open на призы главы Бурятии.



В соревнованиях приняли участие 228 борцов из 14 стран мира — России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Марокко, Молдавии, Монголии, Таджикистана Турции, Южной Кореи.



На турнир прибыл главный тренер сборной России по вольной борьбе, олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов. «Хочу поздравить вас со столетием республики. Пусть процветает ваша земля, ваш народ. У вас очень гостеприимный народ, всегда хочется сюда приезжать. Желаю вашей республике, вашей земле, чтобы было побольше чемпионов, всех благ вам и удачи», - сказал он.



От лица президента федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили он поблагодарил Бурятию за такой праздник спорта. По его словам, именно такие соревнования становятся трамплином для побед на чемпионатах мира и олимпийских играх.



Старший тренер сборной Санкт-Петербурга Александр Чураев назвал состав участников «очень представительным».



- Соревнования проходят на высоком уровне. Молодцы, хорошо встречают, достойное проживание, питание, организация. Я здесь в первый раз, не жалею, что приехал. Если в следующем году нас пригласят, с радостью приедем, - отметил он.



Финальные поединки, по оценкам специалистов, вышли жаркими. Бурятские борцы завоевали в итоге два золота из десяти возможных – лучшими стали Алдар Бальжинимаев и Булат Батоев.



Результаты международного турнира «Baikal Open»:



57 кг

1. Начын Монгуш (Тыва)

2. Амир Чамзын (Тыва)

3. Арыйян Тютрин (Беларусь)

3. Димчик Батомункуев (Беларусь)



61 кг

1. Алдар Бальжинимаев (Бурятия)

2. Тувшинтулга Туменбилег (Монголия)

3. Бекболот Мирзаназар Уллу (Кыргызстан)

3. Кежик Монгуш (Тыва)



65 кг

1. Булат Батоев (Бурятия)

2. Ибрагим Ибрагимов (Дагестан)

3. Ньургун Скрябин (Беларусь)

3. Даша Шарастепанов (Бурятия)



70 кг

1. Константин Капрынов (Якутия)

2. Кирилл Корнеев (Кемерово)

3. Сайын Казырык (Тыва)

3. Виталий Есин (Пермь)



74 кг

1. Азамат Нуриков (Беларусь)

2. Батбайяр Батсух (Монголия)

3. Алдан Аввакумов (Якутия)

3. Сулдхуу Олонбайяр (Монголия)



79 кг

1. Арсен Балаян (Калининград)

2. Андрей Карпач (Беларусь)

3. Роман Николаев (Якутия)

3. Никита Сучков (Красноярск)



86 кг

1. Дмитрий Зайнидинов (Красноярск)

2. Бат-Эрдине Бямбасурен (Монголия)

3. Расул Тихаев (Беларусь)

3. Тимур Котаев (Красноярск)



92 кг

1. Оргилох Дагвадорж (Монголия)

2. Иван Кириллов (Кемерово)

3. Константин Пшеничников (Кемерово)

3. Юрий Иванов (Иркутск)



97 кг

1. Никита Акулинчев (Красноярск)

2. Владислав Козлов (Беларусь)

3. Илья Жибалов (Бурятия)

3. Александр Гуштын (Беларусь)



125 кг

1. Денис Хроменков (Беларусь)

2. Виталий Песняк (Беларусь)

3. Знаур Коциев (Алания)

3. Давид Дзугаев (Алания)



Традиционно спонсорскую помощь оказал генеральный партнёр федерации по вольной борьбе Бурятии – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).

