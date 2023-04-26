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На севере Бурятии построят новую поликлинику

На севере Бурятии построят новую поликлинику
Общество, 
Старое здание и поликлиникой назвать сложно

В селе Курумкан Курумканского района Бурятии решили построить новую поликлинику. Медучреждение будет рассчитано на 250 посещений в сутки.

Сейчас идёт разработка проекта. Завершить проектирование планируется в середине этого года, сообщили в минстрое Бурятии.

В здании будет два этажа. На первом этаже планируют разместить педиатрический, терапевтический и хирургический блоки, дневной стационар, рентген-кабинет и многое другое. Кабинеты узких специалистов будут расположены на втором этаже. А для проведения совещаний в поликлинике предусмотрят конференц-зал.



- Сейчас проект находится на проверке в государственной экспертизе. Стоимость объекта будет определена после того как мы получим положительное заключение госэкспретизы. Источник финансирования на строительство пока не определен, Минздрав Бурятии работает над этим вопросом, - отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Старое здание и поликлиникой назвать сложно. Но тем не менее, ещё с 30- годов прошлого века здесь лечится большая часть жителей Курумканского района. Некоторые подразделения находятся в приспособленных зданиях. Например, стоматологический кабинет расположен в гараже комбината бытовых услуг, а рентген- кабинет и вовсе находится на расстоянии 100 метров от поликлиники. Помещения уже давно устарели и не соответствуют современным требованиям СанПиНа.
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