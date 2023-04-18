В одном из райцентров Бурятии дети облюбовали нежилой дом

Местные жители потребовали его снести
Жители Курумкана поинтересовались, когда на улице Будаина разберутся с нежилым зданием. Они заявили, что с наступлением тепла в этом двухэтажном доме начнут, как и раньше, собираться дети.
- Они бегают там. Сколько раз выгоняли их оттуда, – написали сельчане в группе «Курумкан-инфо.24/7» и потребовали ответа от районных властей.
Начальник отдела архитектуры районной администрации Дарина Шактаханова пояснила, что снос дома № 3 на Будаина пока невозможен, поскольку расселили ещё не всех жильцов. Сделают это только летом. «Планируемый срок – июнь этого года», – цитирует её «Курумкан-инфо.24/7».
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