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В одном из райцентров Бурятии дети облюбовали нежилой дом

В одном из райцентров Бурятии дети облюбовали нежилой дом
Общество,  Фото:pixabay.com
Местные жители потребовали его снести

Жители Курумкана поинтересовались, когда на улице Будаина разберутся с нежилым зданием. Они заявили, что с наступлением тепла в этом двухэтажном доме начнут, как и раньше, собираться дети.

- Они бегают там. Сколько раз выгоняли их оттуда, – написали сельчане в группе «Курумкан-инфо.24/7» и потребовали ответа от районных властей.

Начальник отдела архитектуры районной администрации Дарина Шактаханова пояснила, что снос дома № 3 на Будаина пока невозможен, поскольку расселили ещё не всех жильцов. Сделают это только летом. «Планируемый срок  – июнь этого года», – цитирует её «Курумкан-инфо.24/7».
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