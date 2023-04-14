В Северобайкальске благоустроят три двора

Работы начнутся в мае и будут завершены до 1 сентября
В городе Северобайкальск благоустроят три двора в рамках федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Новые общественные пространства будут расположены на проспекте 60 лет СССР, проспекте Ленинградский, вдоль улицы Промышленная и в микрорайоне Заречный.
- Все необходимые контракты на благоустройство детских и спортивных площадок уже заключены. Строительные организации приступают к закупке необходимых материалов. Работы по благоустройству начнутся в мае-июне и должны быть закончены до 1 сентября текущего года, - пояснили в администрации города Северобайкальск.
В прошлом году в Северобайкальске было благоустроено пять детских и спортивных площадок.
Новые современные дворы появятся благодаря федеральной программе «1000 дворов». Как сообщал «Байкал-Daily», по ней в Бурятии в 2023 году будет благоустроено 84 общественные площадки
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