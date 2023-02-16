На их строительство планируют потратить более 400 млн рублей
С каждым годом в Бурятии увеличивается количество новых детских площадок. В этом году игровые и спортивные комплексы планируется установить на 84 дворовых территориях. Работы пройдут в рамках проекта «1000 дворов», сообщает центр компетенций по вопросам городской среды Бурятии.
По поручению полпреда ДФО Юрия Трутнева в этом году в Бурятии необходимо благоустроить не менее 60 дворов. На эти цели республике выделено 425 млн. руб. Во время согласования адресного перечня жители высказали пожелания благоустроить больше территорий, а именно 84 двора.
Сейчас органы местного самоуправления обсуждают вместе с жителями районов, какое оборудование и малые архитектурные формы следует установить в их дворе.
- Список дворов, в которых установят новые игровые комплексы, сформирован. Уже согласовано с жителями функциональное наполнение больше половины территорий. До конца февраля будет принято решение по наполнению остальных площадок. До 1 апреля районы должны провести аукционы по выбору подрядных организаций. В мае работы уже начнутся, - пояснил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году Бурятия впервые приняла участие в проекте «1000 дворов», благодаря чему удалось обновить территории 247 дворов. На эти цели республике из федерального бюджета выделили более 849 млн рублей.
В Бурятии в этом году благоустроят ещё 84 детские площадки
Общество, Фото:
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