Музыкант из Бурятии стал лауреатом фестиваля «Рояль в джазе»
Бурятский композитор и музыкант Лудуб Очирова победил на международном конкурсе-фестивале «Рояль в джазе» в Москве. Лудуб получил диплом I степени и звание лауреата в номинации «Исполнение джазовой программы».
Также он был удостоен специальной награды. Теперь у молодого музыканта есть возможность организовать собственный концерт в одном из столичных джаз-клубов.
- Конкурс-фестиваль «Рояль в джазе» - один из самых известных в России. Уже 20-й год он проходит в Москве, на главной сцене Российской академии музыки имени Гнесиных, - сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
Лудуба Очирова признали одним из лучших джазовых пианистов
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