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В Улан-Удэ состоятся «Архивные встречи»

В Улан-Удэ состоятся «Архивные встречи»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На лектории расскажут об образовании Бурят-Монгольской АССР

В Улан-Удэ пройдёт очередной публичный лекторий «Архивные встречи». 7 апреля в конференц-зале научной библиотеки Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова состоится лекция доктора исторических наук, директора центра сохранения и развития бурятского языка Александра Елаева на тему «Республика Бурятия в системе российского федерализма: проблемы и перспективы».

На лекции будут рассмотрены вопросы образования Бурят-Монгольской АССР, прав и полномочий субъектов в составе федерации и другие вопросы. Послушать лекцию приглашаются все желающие. Вход свободный, сообщает государственный архив РБ.

Возрастное ограничение: 12+.
лекторий архивы история Бурятия лекция Улан-Удэ

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