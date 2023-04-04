На лектории расскажут об образовании Бурят-Монгольской АССР
В Улан-Удэ пройдёт очередной публичный лекторий «Архивные встречи». 7 апреля в конференц-зале научной библиотеки Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова состоится лекция доктора исторических наук, директора центра сохранения и развития бурятского языка Александра Елаева на тему «Республика Бурятия в системе российского федерализма: проблемы и перспективы».
На лекции будут рассмотрены вопросы образования Бурят-Монгольской АССР, прав и полномочий субъектов в составе федерации и другие вопросы. Послушать лекцию приглашаются все желающие. Вход свободный, сообщает государственный архив РБ.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ состоятся «Архивные встречи»
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