В Улан-Удэ состоятся «Архивные встречи»

На лектории расскажут об образовании Бурят-Монгольской АССР



В Улан-Удэ пройдёт очередной публичный лекторий «Архивные встречи». 7 апреля в конференц-зале научной библиотеки Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова состоится лекция доктора исторических наук, директора центра сохранения и развития бурятского языка Александра Елаева на тему «Республика Бурятия в системе российского федерализма: проблемы и перспективы».



На лекции будут рассмотрены вопросы образования Бурят-Монгольской АССР, прав и полномочий субъектов в составе федерации и другие вопросы. Послушать лекцию приглашаются все желающие. Вход свободный, сообщает государственный архив РБ.



Возрастное ограничение: 12+.

