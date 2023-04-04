В посёлке Бурятии открыли мемориальную доску педагогу и профессору

Она установлена на здании сельского клуба



1 апреля в Бурятии состоялось торжественное открытие мемориальной доски доктору педагогических наук, профессору Гарма-Цырену Цыденовичу Молонову. Памятную доску разместили на здании сельского клуба родного посёлка учёного Харлун Бичурского района.



В мероприятии приняли участие представители администрации муниципального образования «Бичурский район», Бурятского госуниверситета, санаторной школы-интерната №28, СОШ Хойтобэе, счётной палаты РБ, а также родственники и земляки учёного.



- Было сказано много тёплых слов о профессоре Молонове. Родственники, коллеги, ученики отмечали, что память о большом человеке, наставнике живёт в сердцах всех, кто его знал, - сообщает пресс-служба БГУ.



В завершение мероприятия участники возложили цветы к мемориальной доске учёного. Затем гости посетили школьный историко-краеведческий музей, где наряду с различными материалами и экспонатами гостей ознакомили со стендом, посвящённым Г.-Ц.Ц. Молонову, показали, как хранятся ценные документы и материалы из его личного архива.



- Становление Г.-Ц.Ц. Молонова как педагога, учёного неразрывно связано с Бурятским государственным университетом, где он проработал более 50 лет. Им создана научная школа, Г.-Ц.Ц. Молонов являлся научным консультантом и руководителем успешно защитившихся 4 докторов наук, 50 кандидатов наук. Ученики профессора работают в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Иркутске, Чите, Улан-Удэ, Улан-Баторе. Возглавляя кафедру общей педагогики в течение 13 лет, Г.-Ц.Ц. Молонов усилил научный потенциал не только родной кафедры, но и в целом Бурятского государственного университета. 19 апреля 2023 года в рамках ежегодной студенческой конференции студентов педагогического института БГУ состоится открытие кабинета имени Гарма-Цырена Цыденовича Молонова, - рассказала доцент кафедры общей педагогики Светлана Юн-Хай.



