Семиклассница из Бурятии может оказаться на улице после развода родителей

Девочку и её маму выселяют из служебного жилья через суд
Недавно к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась ученица седьмого класса одной из СОШ республики. Как выяснилось, её родители разошлись и у отца уже появилась другая семья. А саму девочку вместе с мамой по решению суда выселяют из служебной квартиры, где семья и проживала до развода экс-супругов.
Детский омбудсмен пояснила: это спорное жильё у ребёнка единственное – больше семикласснице с матерью идти некуда.
Поскольку решение суда ещё не вступило в законную силу, Наталья Ганькина обратилась к президенту адвокатской палаты РБ с просьбой оказать девочке содействие в назначении юриста для оказания бесплатной помощи. Его уже нашли.
- Адвокат подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики. Надеюсь, что участие квалифицированного юриста поможет защитить право ребёнка на жильё, – написала уполномоченный на своей странице во «ВКонтакте».
Она также обратилась к работодателю отца школьницы, который предоставил семье служебную квартиру. Омбудсмен попросила рассмотреть вопрос об отказе от иска до тех пор, пока семикласснице не исполнится 18 лет. «Ситуация остаётся на контроле», – добавила Ганькина.
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