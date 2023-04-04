Семиклассница из Бурятии может оказаться на улице после развода родителей

Девочку и её маму выселяют из служебного жилья через суд





Недавно к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась ученица седьмого класса одной из СОШ республики. Как выяснилось, её родители разошлись и у отца уже появилась другая семья. А саму девочку вместе с мамой по решению суда выселяют из служебной квартиры, где семья и проживала до развода экс-супругов.Детский омбудсмен пояснила: это спорное жильё у ребёнка единственное – больше семикласснице с матерью идти некуда.Поскольку решение суда ещё не вступило в законную силу, Наталья Ганькина обратилась к президенту адвокатской палаты РБ с просьбой оказать девочке содействие в назначении юриста для оказания бесплатной помощи. Его уже нашли.- Адвокат подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики. Надеюсь, что участие квалифицированного юриста поможет защитить право ребёнка на жильё, – написала уполномоченный на своей странице во «ВКонтакте».Она также обратилась к работодателю отца школьницы, который предоставил семье служебную квартиру. Омбудсмен попросила рассмотреть вопрос об отказе от иска до тех пор, пока семикласснице не исполнится 18 лет. «Ситуация остаётся на контроле», – добавила Ганькина.