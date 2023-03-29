В Бурятии отец ушёл на СВО добровольцем вслед за сыном

Мужчина отказался от «брони» на работе



Об отце и сыне из Бурятии, которые вместе отправились на спецоперацию, рассказал телеканал «Звезда». Сейчас они тренируют бойцов захватывать и удержать опорный пункт противника. На тренировке стрелковых подразделений Восточного военного округа все действия - как в реальном бою.



Сын с позывным «Моджахед» первым отправился на спецоперацию. Из-за этого отец отказался от «брони» на работе и поехал вслед за ним добровольцем. Он получил позывной «Монах».



- Просто пришёл и сказал: «Я поеду – всё». Отец волновался, но в итоге поехал со мной, - рассказал «Моджахед».



В родной Бурятии их ждёт жена и мама. Женщина говорит, что даже не пыталась отговаривать своих близких, зная их характеры.



Глава семейства воевал на Северном Кавказе, сын с самого начала спецоперации участвовал в боевых действиях. Теперь они вместе готовят бойцов.



«За время участия в спецоперации они стали универсальными солдатами: умеют обращаться со всеми типами оружия и ежедневно обучают этому других. Отец и сын признаются, что оставаться здесь инструкторами долго не намерены. И уже скоро, снова вместе, отправятся на передовую» - говорится в сюжете телеканала «Звезда».

