Пункт пропуска в Туве станет многосторонним к концу 2023 года

Кроме этого, в аэропорту Кызыла появится международный пункт пропуска
На заседании пограничной комиссии Тувы обсудили ход работ по изменению квалификации пункта пропуска «Хандагайты – Боршоо» с двустороннего на многосторонний. Министр дорожно-транспортного комплекса региона Шораан Чыргал-оол также доложил о воплощении решения по открытию в аэропорту Кызыла международного воздушного пункта пропуска. По мнению главы республики Владислава Ховалыга, оборудование этих двух пунктов создаст условия реализации транзитного потенциала республики, привлечения дополнительных инвестиций и повышения туристической привлекательности региона.
Кроме этого, члены пограничной комиссии, в которую входят руководители пограничного управления ФСБ России по Республике Тыва и Красноярской таможни, а также республиканских министерств и ведомств, обсудили вопросы взаимодействия в ходе реконструкции и ввода в эксплуатацию автомобильного и воздушного пунктов пропуска.
Следует отметить, что за прошедший 2022 год пассажиропоток через автомобильный пункт пропуска в Овюрском районе Тувы значительно возрос. Если в 2021 году через пункт прошло 3516 человек, то в 2022 году государственную границу через него пересекли уже 92075 человек.
Министр дорожно-транспортного комплекса Тувы напомнил, что изменение классификации пункта пропуска «Хандагайты - Боршоо» с двустороннего на многосторонний проходит в рамках реализации распоряжения правительства Российской Федерации, принятого ещё в 2007 году и в соответствии с соглашением, заключённым в том же году между МИД России и посольством Монголии в Москве. Толчком к началу мероприятий стало завершение строительства транснациональной автомобильной магистрали «Урумчи (Китай) – Ховд (Монголия) - Улангом (Монголия) – Хандагайты (Россия)» со стороны Монголии, которая уже присвоила сопредельному пункту пропуска Боршоо международный статус.
Как сообщает официальный портал Республики Тыва, в настоящее время идут работы по реконструкции объекта. Срок завершения работ – конец 2023 года. В начале года подрядчик поставил на место локации быстровозводимые модульные здания и сооружения. На реализацию мероприятий по реконструкции АПП «Хандагайты – Боршоо» предусмотрено 1113,6 млн рублей.
Решение об открытии в аэропорту Кызыла международного воздушного пункта пропуска (ВПП) было принято правительством РФ в 2019 году. Срок завершения строительных работ – середина текущего года. Оборудование и необходимые материалы закуплены. Ведутся работы по остеклению прохода пункта пропуска, оформлению документации на получение лицензии к интроскопу, рентгенотелевизионному оборудованию для бесконтактного досмотра предметов.
Пункт пропуска в Туве станет многосторонним к концу 2023 года
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