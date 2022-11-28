Мастера республики создадут новогодние украшения с бурятскими, семейскими, эвенкийскими мотивами
Мастера декоративно-прикладного искусства и народных-художественных промыслов Бурятии присоединились к акции «Ёлки России». Проект призван популяризовать культурное наследие, народные художественные промыслы и ремёсла России, а также содействовать их интеграции в современный интерьер, городскую среду и ритейл. Акция проходит в рамках Года культурного наследия народов России с участием всех регионов страны.
Проект предусматривает создание коллекции предметов декора, отражающего исторические и культурные мотивы народных художественных промыслов региона. Новогодние игрушки с бурятскими, семейскими, эвенкийскими мотивами украсят новогоднюю ёлку в этнографическом музее народов Забайкалья Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Бурятия присоединились к акции «Ёлки России»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В середине недели откроется выставка картин-коллажей
Кандидатура должна обладать патриотическим настроем и желанием мотивировать своим примером
Турнир закончился победой борцов Агинского района
Посетить мероприятие приглашают всех желающих
Водопровод появится в селе Гусиное Озеро
Мастера республики создадут новогодние украшения с бурятскими, семейскими, эвенкийскими мотивами
Познакомились супруги Гантимуровы в 1952 году
В райцентре республики выбрали самое вкусное сало
Педагог стала третьей в номинации «Учитель-новатор»
В Улан-Удэ прошёл вечер памяти народного поэта Бурятии
5 из 7 наград – золотые
Гран-при конкурса выиграл студент колледжа искусств имени П.И. Чайковского
Спортсменка стала третьей в лыжной гонке на 2,1 км
Спортсменки заняли третьи места
На участие заявлены 16 фильмов