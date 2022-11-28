Бурятия присоединились к акции «Ёлки России»

Мастера республики создадут новогодние украшения с бурятскими, семейскими, эвенкийскими мотивами



Мастера декоративно-прикладного искусства и народных-художественных промыслов Бурятии присоединились к акции «Ёлки России». Проект призван популяризовать культурное наследие, народные художественные промыслы и ремёсла России, а также содействовать их интеграции в современный интерьер, городскую среду и ритейл. Акция проходит в рамках Года культурного наследия народов России с участием всех регионов страны.



Проект предусматривает создание коллекции предметов декора, отражающего исторические и культурные мотивы народных художественных промыслов региона. Новогодние игрушки с бурятскими, семейскими, эвенкийскими мотивами украсят новогоднюю ёлку в этнографическом музее народов Забайкалья Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

