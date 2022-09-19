В Бурятии за сутки госпитализировали 10 больных коронавирусом

За сутки выявили менее 140 заражённых



За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировали 139 новых случаев заболевания COVID-19. Это заметно меньше, чем в конце прошлой недели (тогда показатель ежесуточного прироста колебался в пределах 300 больных).



Общее число случаев заражения достигло отметки 149 646. Из них 46% (68 602) приходится на жителей Улан-Удэ.



Сегодня в стационарах получают лечение 216 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано 10 человек В реанимации находятся 22 пациента.



На амбулаторном лечении и под наблюдением – 2 877 больных.



За всё время выздоровели от ковида 143 489 человек, в том числе 56 за прошедшие сутки.



С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3064 жителей Бурятии. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

