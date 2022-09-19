За сутки выявили менее 140 заражённых
За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировали 139 новых случаев заболевания COVID-19. Это заметно меньше, чем в конце прошлой недели (тогда показатель ежесуточного прироста колебался в пределах 300 больных).
Общее число случаев заражения достигло отметки 149 646. Из них 46% (68 602) приходится на жителей Улан-Удэ.
Сегодня в стационарах получают лечение 216 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано 10 человек В реанимации находятся 22 пациента.
На амбулаторном лечении и под наблюдением – 2 877 больных.
За всё время выздоровели от ковида 143 489 человек, в том числе 56 за прошедшие сутки.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3064 жителей Бурятии. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
В Бурятии за сутки госпитализировали 10 больных коронавирусом
Общество, Фото:
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