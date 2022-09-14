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Почти у 300 жителей Бурятии выявили COVID-19

Почти у 300 жителей Бурятии выявили COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость потихоньку увеличивается

За прошедшие сутки в Бурятии выявили 288 новых больных коронавирусом. Днём ранее этот показатель был чуть ниже – 215 заражённых.

Общее число случаев заражения за всё время составляет 148 502. Из них 46% (67 941) приходится на жителей Улан-Удэ.

За прошедшие сутки госпитализировано 26 пациентов. Всего же в больницах проходят лечение 266 больных, из которых 23 – в реанимации.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся ещё 3039 человек.

За весь период выздоровели от ковида 142 135 человек, в том числе за прошедшие сутки – 354 пациента.

Умерли с начала пандемии 3062 человека, накануне скончался один пожилой больной.

коронавирус профилактика

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