Заболеваемость потихоньку увеличивается
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 288 новых больных коронавирусом. Днём ранее этот показатель был чуть ниже – 215 заражённых.
Общее число случаев заражения за всё время составляет 148 502. Из них 46% (67 941) приходится на жителей Улан-Удэ.
За прошедшие сутки госпитализировано 26 пациентов. Всего же в больницах проходят лечение 266 больных, из которых 23 – в реанимации.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся ещё 3039 человек.
За весь период выздоровели от ковида 142 135 человек, в том числе за прошедшие сутки – 354 пациента.
Умерли с начала пандемии 3062 человека, накануне скончался один пожилой больной.
Почти у 300 жителей Бурятии выявили COVID-19
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