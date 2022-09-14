Почти у 300 жителей Бурятии выявили COVID-19

Заболеваемость потихоньку увеличивается



За прошедшие сутки в Бурятии выявили 288 новых больных коронавирусом. Днём ранее этот показатель был чуть ниже – 215 заражённых.



Общее число случаев заражения за всё время составляет 148 502. Из них 46% (67 941) приходится на жителей Улан-Удэ.



За прошедшие сутки госпитализировано 26 пациентов. Всего же в больницах проходят лечение 266 больных, из которых 23 – в реанимации.



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся ещё 3039 человек.



За весь период выздоровели от ковида 142 135 человек, в том числе за прошедшие сутки – 354 пациента.



Умерли с начала пандемии 3062 человека, накануне скончался один пожилой больной.



