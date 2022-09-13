Летальных исходов за сутки не произошло
В Бурятии подтвердили 215 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 35 человек.
Отметим, днём ранее показатель суточного прироста было немного меньше – 195.
С начала пандемии в республике зарегистрировано148 214 случаев заражений COVID-19. Из них 46% (67 757) приходится на жителей Улан-Удэ.
Вылечились 141 781 человек, в том числе 116 за минувшие 24 часа.
Коронавирус унёс жизни 3061 жителей Бурятии. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
В стационарах сейчас получают лечение 299 пациентов. На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся ещё 3073 человек.
В Бурятии подтвердили 215 случаев COVID-19 за сутки
Общество, Фото:
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