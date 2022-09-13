В Бурятии подтвердили 215 случаев COVID-19 за сутки

Летальных исходов за сутки не произошло



В Бурятии подтвердили 215 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 35 человек.



Отметим, днём ранее показатель суточного прироста было немного меньше – 195.



С начала пандемии в республике зарегистрировано148 214 случаев заражений COVID-19. Из них 46% (67 757) приходится на жителей Улан-Удэ.



Вылечились 141 781 человек, в том числе 116 за минувшие 24 часа.



Коронавирус унёс жизни 3061 жителей Бурятии. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



В стационарах сейчас получают лечение 299 пациентов. На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся ещё 3073 человек.

