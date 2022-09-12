Коронавирус в Бурятии выявили ещё почти у 200 человек

Общее число случаев заболевания приближается к 150 тысячам



В Бурятии за сутки выявили 195 случаев заражения COVID-19. Этот показатель меньше, чем был на прошлой неделе, когда суточный прирост достигал практически 500 больных.



Общее число заболевших с начала пандемии достигло 147 999.



За сутки не зафиксировано ни одного летального случая. Общее число смертей в Бурятии за всё время пандемии составляет 3061.



Число госпитализаций за 24 часа составило 21. За этот же период выздоровели 28 человек. Общий показатель выздоровлений достиг 141 665.



Сейчас в больницах проходят лечение 306 человек. В отделениях реанимации лежат 25 пациентов.



На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 2 967 человек.





