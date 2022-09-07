В Улан-Удэ откроется выставка этнической графики Бурятии

Будут представлены как малоизвестные, так и новые работы художников



С 10 сентября в Улан-Удэ начинает работу выставка «Линия горизонта. Графика этнической Бурятии». Почти столетний путь графического искусства в Бурятии, с 20-х годов прошлого века от Сампилова, Окладникова, Очирова, Сахаровской, Даржаева, Пурбуева до наших дней, будет представлен в экспозиции художественного музея имени Ц.С. Сампилова.



- В искусстве графики Бурятии сложились свои традиции, связанные со строительством новой, послереволюционной Бурятии, советского, постсоветского периодов. До революции были славные традиции буддийского и шаманского наследия, древние петроглифы, архаика, которые стилистически и сейчас вдохновляют современных художников, графика является показательной, очень подходящей для выражения национальной стилистики, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Особенность выставки ещё в том, что будут представлены малоизвестные работы из музейного фонда нацмузея, редко экспонируемые. Возможно, некоторые работы известных бурятских мастеров печатной и оригинальной графики будут показаны впервые.



Современные художники представят свои новые, свежие работы. Экспозиция дополнится примерами книжной иллюстрации, арт-бука, печатными матрицами.



Возрастное ограничение 6+

