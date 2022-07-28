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Моногород Иркутской области впервые вошёл в топ-10 по России

Моногород Иркутской области впервые вошёл в топ-10 по России
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Тулун признали одним из моногородов с наиболее высоким уровнем социально-экономического развития

Состоялось награждение победителей рейтинга моногородов России по итогам 2021 года. Впервые с 2016 года, когда началось такое ранжирование, моногород Иркутской области вошёл в топ-10 лучших.

В Москве статуэтку победителя рейтинга топ-10 моногородов России получил мэр Тулуна Юрий Карих.

– Для нас эта награда неожиданная. И это замечательный подарок к 95-летию города, которое будет праздноваться в сентябре, – подчеркнул глава города.

Рейтинг моногородов России рассчитывается исходя из 17 показателей, сгруппированных по четырём блокам: статистические показатели, опросные показатели населения и бизнеса и показатели оценки взаимодействия города с институтами развития. В топ-10 лучших включаются моногорода с наиболее высоким уровнем социально-экономического развития.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, Тулун стал в 2021 году городом-рекордсменом по количеству заключённых соглашений с фондом «Моногорода.рф», цель которого – формирование необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации, развития городской среды. С этим фондом тулунчане подписали восемь соглашений на получение предпринимателями льготных займов на общую сумму около 70 млн рублей.
Тулун Иркутская область моногород рейтинг топ социально-экономическое развитие

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