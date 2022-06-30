Посетителям покажут мультимедийный фильм о бурятском художнике
В Улан-Удэ, в художественном музее имени Ц.С. Сампилова открывается летний кинотеатр. С 1 июля начинается показ мультимедийного фильма «Творчество художника Зорикто Доржиева» (0+).
- Зорикто Доржиев — выдающийся художник, скульптор, арт-экспериментатор современности. Восточные сказки и национальные легенды оживают на живописных полотнах Зорикто. Художник мастерски объединяет основы русской академической школы, философию современного европейского искусства и бурятские народные традиции для передачи колорита кочевой жизни. Образ кочевника как созерцателя, поэта, художника, философа — важная тема в его творчестве. Зорикто Доржиев — многогранный художник, он постоянно открывает для себя новые медиа и жанры в искусстве. Помимо живописных работ и графических рисунков он создаёт скульптуру, эскизы национальных костюмов, видеопроекты, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Жители и гости города смогут познакомиться с творчеством современного бурятского художника в новом мультимедийном формате. Организованные группы принимаются по обязательной предварительной записи. Ограничение по группам: максимум 30 человек. Подробную информацию можно узнать на сайте национального музея.
Возрастное ограничение 0+
В музее Бурятии откроется летний кинотеатр
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