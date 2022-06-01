Пенсионеркам в Улан-Удэ не возвращают деньги за неустановленные окна

Женщины обратились в прокуратуру



Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков и заместитель руководителя УФССП по республике Константин Щукин провели совместный приём граждан по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве.



Три жительницы Улан-Удэ, потерпевшие по уголовным делам, обратились с проблемой неисполнения судебных решений о возмещении причинённого вреда.



На волокиту при взыскании долга по неисполненным договорам на установку пластиковых окон пожаловались две пенсионерки.



Содействие в передаче исполнительного производства по месту его жительства попросил должник, с которого производятся удержания УФССП по Московской области.



В ходе личного приёма по доводам заявительницы сняты ограничения по распоряжению автомашиной, наложенные судебными приставами на предыдущего владельца.



Всего на приём обратилось 13 граждан, которым даны разъяснения закона об исполнительном производстве. По поступившим обращениям организованы проверки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

