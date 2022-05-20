Его экспонаты отражают культуру и историю народностей, проживающих в регионе
18 мая, в международный день музеев, в Чите состоялась презентация музейного комплекса дружбы народов Забайкальского края. Грантовый проект призван раскрыть историю этносов Забайкалья в виде уникального примера взаимодействия различных типов культур, начиная с древнейших времён и до наших дней.
Идея создания подобного комплекса, как рассказала председатель читинской организации российских немцев «Хофнунг» Ирина Решта, появилась 18 лет назад, когда в организацию принесли салфетку, вышитую крестиком. Именно с неё и начался сбор экспонатов для будущей экспозиции.
- Все 18 лет мы вели поиски артефактов, собирали экспонаты по всему краю, привозили их из других регионов. Мы тщательно изучали каждую вещь, всё глубже погружаясь в культуру, науку, историю. И сегодня мы представляем уже достаточно богатую выставку, – рассказала она.
Реализация проекта музейного комплекса дружбы народов Забайкалья осуществляется представителями организации российских немцев города Читы совместно с научными сотрудниками и студентами Забайкальского государственного университета под руководством профессора вуза Артёма Жукова. На сегодняшний день в залах научно-образовательного музейного центра ЗабГУ хранятся экспонаты, отражающие культуру и историю народностей, проживающих на территории региона.
Одной из задач музейного комплекса, по словам его создателей, станут обучающая и научно-просветительская функции. В центре будут проводиться мероприятия по ознакомлению с историей, культурой и религией народов, заселяющих Забайкалье. Также она станет площадкой для взаимодействия с национальными организациями города и края, с учащимися разных возрастов, а также поспособствует формированию методической и педагогической базы для проведения патриотической воспитательной работы. Об этом сообщает пресс-служба ЗабГУ.
В Чите презентовали музей дружбы народов Забайкалья
Общество, Фото:
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