В Чите презентовали музей дружбы народов Забайкалья

Его экспонаты отражают культуру и историю народностей, проживающих в регионе



18 мая, в международный день музеев, в Чите состоялась презентация музейного комплекса дружбы народов Забайкальского края. Грантовый проект призван раскрыть историю этносов Забайкалья в виде уникального примера взаимодействия различных типов культур, начиная с древнейших времён и до наших дней.



Идея создания подобного комплекса, как рассказала председатель читинской организации российских немцев «Хофнунг» Ирина Решта, появилась 18 лет назад, когда в организацию принесли салфетку, вышитую крестиком. Именно с неё и начался сбор экспонатов для будущей экспозиции.



- Все 18 лет мы вели поиски артефактов, собирали экспонаты по всему краю, привозили их из других регионов. Мы тщательно изучали каждую вещь, всё глубже погружаясь в культуру, науку, историю. И сегодня мы представляем уже достаточно богатую выставку, – рассказала она.



Реализация проекта музейного комплекса дружбы народов Забайкалья осуществляется представителями организации российских немцев города Читы совместно с научными сотрудниками и студентами Забайкальского государственного университета под руководством профессора вуза Артёма Жукова. На сегодняшний день в залах научно-образовательного музейного центра ЗабГУ хранятся экспонаты, отражающие культуру и историю народностей, проживающих на территории региона.



Одной из задач музейного комплекса, по словам его создателей, станут обучающая и научно-просветительская функции. В центре будут проводиться мероприятия по ознакомлению с историей, культурой и религией народов, заселяющих Забайкалье. Также она станет площадкой для взаимодействия с национальными организациями города и края, с учащимися разных возрастов, а также поспособствует формированию методической и педагогической базы для проведения патриотической воспитательной работы. Об этом сообщает пресс-служба ЗабГУ.



