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В Бурятии осуждённые мужчины соревновались в конкурсе «Лучшая швея»

В Бурятии осуждённые мужчины соревновались в конкурсе «Лучшая швея»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
«Лучшего по профессии» выбрали в исправительных учреждениях Бурятии

В учреждениях УФСИН в Бурятии прошёл конкурс профессионального мастерства среди осуждённых «Лучший по профессии». Все учреждения представили своих участников в двух номинациях: «Лучший сварщик» и «Лучшая швея». В последней номинации участвовали и женщины, и мужчины.

- Конкурсные задания включали теоретический и практический этапы, позволяющие оценить знания и сформированность профессиональных компетенций обучающихся. На теоретическом этапе конкурсанты прошли тестирование, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

На практике участники швейного конкурса соревновались в обработке сложных узлов швейных изделий в соответствии с техническими условиями: «Прорезной карман с листочкой с настрочными концами», «Накладной карман со встречной складкой и клапаном на петли и пуговицы».

Сварщикам же необходимо было выполнить тавровое соединение стальных пластин и стыковое соединение стальных труб, состоящее из двух деталей диаметром 108 мм в положении сварки снизу вверх неповоротным швом. Время на выполнение заданий было ограниченно.


Все участники справились с заданиями и продемонстрировали хорошие знания и практические умения.

По результатам конкурса осуждённая из женской исправительной колонии № 7 признана «Лучшей швеей». «Лучшим сварщиком» стал осуждённый исправительной колонии № 2.


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