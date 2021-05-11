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Улан-удэнцы обнаружили кучи мусора на кладбищах в Родительский день

Улан-удэнцы обнаружили кучи мусора на кладбищах в Родительский день
Общество,  Фото:очевидцы, комитет городского хозяйства
Также не все улан-удэнцы разобрались в транспортном вопросе в Родительский день

Некоторые улан-удэнцы остались недовольны организацией Родительского дня, который проходит сегодня, 11 мая. По словам горожан, кладбища завалены мусором, где-то отсутствуют контейнеры. 

«Опять центральное кладбище в мусорных горках. Ветром разносит мусор», «Исчезли некоторые контейнеры. Сейчас кучи мусора на их местах свалка. Раньше на Южном, кажется, было больше контейнеров», - говорят горожане.






Другие же возмущены транспортным сообщением. Люди жалуются: «С центрального единственный маршрут 56, и многие на такси приехали и уезжают», «56 по маршруту идут, на «Стеколку» не заезжая!», «Бабушки тут говорят, что ходил всегда автобус от сюда на Заудинское кладбище, а сейчас добирайтесь с пересадками, либо на такси».

- С уборкой и транспортом неорганизованно, - заявляют недовольные граждане.

В комитете городского хозяйства «Байкал-Daily» пояснили, что бункеры под мусор установлены на городских кладбищах: на Слеклозаводе – 15; в Загорске - четыре; на Шишковке – пять; Мелькомбинате – два; «Южное» - семь; в мкр имени Горького – пять; в Тальцах, на Кирзаводе и в Забайкальском – по одному.

Мусор вывозит региональный оператор «Экоальянс», из-за высокой загруженности они не справляются, вывозят мусор даже в ночное время.

В комитете заверили, что также установят бункеры на месте свалок, опубликованных на фотографиях.

Также здесь отметили, что в целом Родительский день проходит в штатном режиме: на местах дежурят полицейские, пожарные, торговые объекты работают без нарушений.



В свою очередь, в администрации города пояснили, что до микрорайона Стеклозавод, до кладбища, двигаются 20 автобусов маршрута №56. Эти автобусы оборудованы табличкой, на которой говорится, что маршрут продлен до кладбища - табличка установлена прямо возле номера, на лобовом стекле. Остальные автобусы этого маршрута едут по прежнему маршруту. Всего на маршруте №56 порядка 60 автобусов.




мусор кладбище родительский день
 
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