Следующий этап соревнований состоится в Барнауле
В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» 16 и 17 января проходил второй этап первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту по многоборью. В соревнованиях приняли участие около 160 юношей и девушек в двух возрастных группах: 14-15 и 16-17 лет. Состязаться приехали конькобежцы из Томской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского краёв.
По итогам соревнований в многоборье (дистанции 500, 1000, 1500, 3000 метров) среди юношей 14-15 лет первое место занял ангарчанин Алексей Бердников, среди девушек этой возрастной группы победила иркутянка София Татуревич. Елизавета Гожидоева из Иркутска выиграла масс-старт на 10 кругов.
Напомним, первенство Сибирского федерального округа по конькобежному спорту проводится в три этапа. Первый этап по отдельным дистанциям также проводился в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске с 19 по 20 декабря 2020 года. Третий этап состоится в Барнауле с 5 по 7 февраля.
По итогам двух лучших стартов в каждой возрастной группе будут определено по 12 девушек и юношей, а также восемь человек по масс-старту, не более двух человек от региона. Они смогут принять участие в первенстве России по конькобежному спорту, которое в конце февраля пройдёт в Коломне.
По итогам двух этапов лидируют следующие спортсмены Иркутской области: Олеся Вершинина, София Татуревич, Ксения Горбунова, Елизавета Гожидоева, Анжелика Качурова, Василиса Брюханова, Анастасия Попова, Андрей Бутаков, Алексей Бердников, Алексей Славников, Владимир Савинский. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
В Иркутске прошёл этап первенства СФО по конькобежному спорту
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