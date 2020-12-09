В Забайкалье школьников вернут к очному обучению

Вузы также могут завершить дистанционный формат обучения
В Забайкальском крае 10 декабря к очной форме обучения могут вернуться школьники 1-5 классов, 14 декабря – 6-8 классов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов. Документ вступит в силу с момента опубликования на портале pravo.gov.ru.
- Действие дистанционного режима для учащихся 1-5 классов 16 районов прекратят 10 декабря, для учеников 6-8 классов – 14 декабря. Таким образом, все школьники Забайкалья выйдут с «дистанционки», - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. - По постановлению родители могут выбрать режим обучения самостоятельно для своего ребёнка, для этого необходимо написать письменное заявление в образовательное учреждение.
Также в постановлении говорится и о вузах и ссузах. Учебным заведениям среднего профессионального образования предписано обеспечить дистанционную форму обучения до 27 декабря только для первых курсов. Второй и последующие курсы могут вернуть в кабинеты с 10 декабря. Кроме этого, завершить дистанционный формат обучения могут и все высшие учебные заведения.
Учреждения допобразования тоже полностью возвращаются к очному формату работы.
Все педагогические работники должны соблюдать необходимые меры предосторожности. В учебных заведениях должен быть организован входной фильтр и измеряться температура. Учащимся также рекомендуется соблюдать масочный режим.
В школах установлены правила дезинфекции помещений. В учреждениях, численностью до 500 человек, необходимо раз в неделю уходить в дистанционный формат, чтобы продезинфицировать все помещения образовательного учреждения. Там, где численность более 500 человек, дистанционный формат будет проходить два раза в неделю, чтобы провести обработку.
Напомним, изменения касались учреждений, где в муниципальных образованиях тревожная эпидобстановка:
- город Чита, Читинский район, Агинский Бурятский округ – 100% школ;
- Борзинский район: Борзя, Шерловая Гора;
- Карымский район: Кармыское, Дарасун, Курорт Дарасун;
- город Нерчинск;
- город Петровск-Забайкальский, село Баляга;
- посёлок Приаргунск;
- город Сретенск, посёлок Кокуй;
- ЗАТО посёлок Горный;
- посёлок Чернышёвск;
- Шилкинский район: город Шилка и посёлок Первомайск;
- город Могоча;
- село Сбега Могочинского района;
- село Улёты, посёлок городского типа Дровяная, село Танга и село Николаевское в Улётовском районе;
- сёла Александровка, Арахлей, Шишкино, Верх-Чита, Елизаветино и Угдан в Читинском районе.
В Забайкалье школьников вернут к очному обучению
Общество, Фото:
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