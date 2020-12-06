Часть животных в Этнографическом музее Улан-Удэ переселили в зимние квартиры



Часть животных из «Живого уголка» в Этнографическом музее народов Забайкалья переехала в зимник. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.



- Вот, и наступила зима, выпал снег, температура постепенно снижается. Но животным нашего Этнозоосада это нестрашно! Наоборот, многие радуются такой погоде. Северные олени, наконец, попали в обычную свою среду обитания, марал Малышка весело слизывает снег с жердей, когда думает, что никто её не видит, даже тигры разыгрались. Улана часто носится по вольеру с очередной игрушкой, ведь она ещё совсем ребенок, а глядя на неё, начинает скакать и Ермак, задрав хвост и легко взлетая на высокую лежанку и перемахивая через бревна. А ведь вес-то у него немаленький уже, - отмечают сотрудники.



