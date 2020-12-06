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Часть животных в Этнографическом музее Улан-Удэ переселили в зимние квартиры

Часть животных в Этнографическом музее Улан-Удэ переселили в зимние квартиры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
До весны посетители не встретятся с енотами, носухой, павлинами 

Часть животных из «Живого уголка» в Этнографическом музее народов Забайкалья переехала в зимник. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

- Вот, и наступила зима, выпал снег, температура постепенно снижается. Но животным нашего Этнозоосада это нестрашно! Наоборот, многие радуются такой погоде. Северные олени, наконец, попали в обычную свою среду обитания, марал Малышка весело слизывает снег с жердей, когда думает, что никто её не видит, даже тигры разыгрались. Улана часто носится по вольеру с очередной игрушкой, ведь она ещё совсем ребенок, а глядя на неё, начинает скакать и Ермак, задрав хвост и легко взлетая на высокую лежанку и перемахивая через бревна. А ведь вес-то у него немаленький уже, - отмечают сотрудники. 



Они добавляют, что часть теплолюбивых животных и птиц перешла в зимник.

- До весны вы не встретитесь с енотами и Носиком, орлы и филины, орлан, павлины - все переживают холода в тёплом помещении и уже скучают по своим любимым посетителям. Спят и медведи в своих берлогах. Пожелаем им спокойной зимы, - продолжают работники.

«Но верблюды и яки, пони и косули, лоси и пятнистые олени, соболя и кабаны, альпака Родриго и овечки с удовольствием пообщаются с вами. Всех диких пернатых во время зимы представляет белая сова Софья, а домашнюю птицу - красавцы фазаны», - заключили здесь. 
этнографический музей
 
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