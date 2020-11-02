Мультфильм посвящён бурятской богине – бабушке Манзан Гурме
Мультипликационный фильм «Манзан Гурме Тоодэй», созданный анимационной студией бурятского фонда «Найдал», выиграл в США Гран-при международного конкурса мультфильмов. Бурятский мультфильм стал лучшим среди 110 представленных работ и занял первое место в номинации YouTuber.
Конкурс проводился компанией Reallusion – признанного лидера в области разработки программного обеспечения для создания анимации в 2D и 3D форматах.
Сценаристом и режиссёром фильма выступил Олег Юмов, режиссёры анимации Александр Наговицын и Сергей Степанов. Главный художник Александра Дугарова, композитор Сарантуя Жалцанова, художник анимации Дамдин Цыбиков, Баин Бандеев и Александр Беляев, аниматор Александр Ламуев. Озвучкой занимались Галина Бадареева и Аринзул Лхашидням. Перевод с бурятского языка выполнили Янжима Ивахинова, Есуна Дугарова и Валентина Патаева. Координаторы проекта Светлана Гомбоева и Саяна Раднаева.
Согласно бурятской мифологии, бабушка Манзан Гурме - бурятская великая богиня, мать всех западных тенгри и прародительница всех шаманских духов-покровителей. Манзан Гурмэ обладает «величайшей силой и знанием обо всех небесных духах и обладает двумя великими шаманскими зеркалами, через которые она видит всё, что происходит на небе и на земле».
Анимационный фильм был создан с привлечением гранта комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии.
Бурятский мультфильм стал лучшим в США
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