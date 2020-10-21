 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 октября

20 октября

Популярное

В Чите появятся ещё две электрозаправочные станции

В Чите появятся ещё две электрозаправочные станции
Общество,  Фото:пресс-служба минЖКХ Забайкальского края
Также рассматривается возможность установки ЭЗС в Ивано-Арахлейском природном парке

Проект по созданию сети электрозаправочных станций продолжается в Забайкальском крае. В 2021 году в Чите планируется установить ещё две быстрые ЭЗС.

- Уже определены предварительные места установки: одна появится на территории торгового центра «Абсолют» на проспекте Жукова, 10, вторая – рядом с торговым центром «Макси» на Шилова, 100. Кроме того, рассматривается вопрос об установке ЭЗС на территории Ивано-Арахлейского природного парка, - отметил заместитель министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Александр Суханюк.

Установка станций должна решить проблему не очень многочисленной, но уверенно растущей группы автомобилистов. Так, по данным управления министерства внутренних дел по Забайкальскому краю, на территории региона в настоящее время зарегистрировано 143 транспортных средства, оснащённых исключительно электрическими двигателями, в том числе 61 относится к категории легковых автомобилей и 82 – это мотоциклы, мопеды и мотороллеры.

Напомним, что сейчас в Чите работают две электрозаправочные станции на территории торговых центров «Макси» и «Новосити». Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
транспорт ЭЗС Забайкальский край Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Театральные каникулы на Байкале» проведут в онлайн-формате
«Театральные каникулы на Байкале» проведут в онлайн-формате
Общество, 21.10.2020
В Иркутской области пройдёт фестиваль детских и юношеских любительских театров
В Агинском округе поставят спектакль о песенно-игровой культуре бурят
В Агинском округе поставят спектакль о песенно-игровой культуре бурят
Общество, 21.10.2020
«Бабжын наадан» воссоздаст старинные бурятские обрядовые игры
В Бурятии войска связи отметили профессиональный праздник
В Бурятии войска связи отметили профессиональный праздник
Общество, 21.10.2020
Отличившиеся военнослужащие получили награды и новые звания
В молодёжном театре Улан-Удэ простились со сценой
В молодёжном театре Улан-Удэ простились со сценой
Общество, 21.10.2020
В здании театра начался долгожданный ремонт
В Чите появятся ещё две электрозаправочные станции
В Чите появятся ещё две электрозаправочные станции
Общество, 21.10.2020
Также рассматривается возможность установки ЭЗС в Ивано-Арахлейском природном парке
В Улан-Удэ поздравили с 90-летием ветерана колледжа
В Улан-Удэ поздравили с 90-летием ветерана колледжа
Общество, 21.10.2020
Коллеги и ученики сказали о юбиляре много тёплых слов
В Бурятии запустили онлайн-сервис ветеринарной поддержки фермеров
В Бурятии запустили онлайн-сервис ветеринарной поддержки фермеров
Общество, 21.10.2020
Оперативную консультацию от специалиста можно получить по телефону или в Viber
В Забайкальском крае собака спасла козлёнка
В Забайкальском крае собака спасла козлёнка
Общество, 21.10.2020
В Калганском районе самка алабая стала приёмной матерью козлёнку-сироте
В 2021 году в Бурятии начнут строить 3 новые школы
В 2021 году в Бурятии начнут строить 3 новые школы
Общество, 21.10.2020
Правительство России выделило средства на ликвидацию третьей смены в школах республики
На Большой Байкальской тропе появились новые пикниковые точки
На Большой Байкальской тропе появились новые пикниковые точки
Общество, 21.10.2020
Оценить их смогли все, кто в минувшие выходные побывал на тропе в пади Емельяниха и на мысе Соболев
Иркутский боксёр взял «бронзу» международного турнира в Минске
Иркутский боксёр взял «бронзу» международного турнира в Минске
Общество, 21.10.2020
Молодой спортсмен выступал в весовой категории до 81 кг
Авиамоделист из Забайкалья стал призёром кубка России
Авиамоделист из Забайкалья стал призёром кубка России
Общество, 21.10.2020
Соревнования по авиамодельному спорту проходили в Кабардино-Балкарии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^