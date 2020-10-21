В Чите появятся ещё две электрозаправочные станции

Общество, Фото: пресс-служба минЖКХ Забайкальского края

Также рассматривается возможность установки ЭЗС в Ивано-Арахлейском природном парке



Проект по созданию сети электрозаправочных станций продолжается в Забайкальском крае. В 2021 году в Чите планируется установить ещё две быстрые ЭЗС.



- Уже определены предварительные места установки: одна появится на территории торгового центра «Абсолют» на проспекте Жукова, 10, вторая – рядом с торговым центром «Макси» на Шилова, 100. Кроме того, рассматривается вопрос об установке ЭЗС на территории Ивано-Арахлейского природного парка, - отметил заместитель министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Александр Суханюк.



Установка станций должна решить проблему не очень многочисленной, но уверенно растущей группы автомобилистов. Так, по данным управления министерства внутренних дел по Забайкальскому краю, на территории региона в настоящее время зарегистрировано 143 транспортных средства, оснащённых исключительно электрическими двигателями, в том числе 61 относится к категории легковых автомобилей и 82 – это мотоциклы, мопеды и мотороллеры.



Напомним, что сейчас в Чите работают две электрозаправочные станции на территории торговых центров «Макси» и «Новосити». Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

