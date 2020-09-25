На церемонии открытия Даши Жамбалову вручили удостоверение мастера спорта по универсальному бою
В Бурятском республиканском педагогическом колледже прошло открытие новой спортивной площадки. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции праздник не был массовым. Все спортивные выступления прошли с учётом требований соцдистанцирования.
Студенты факультета физической культуры и спорта продемонстрировали отличные показательные выступления, провели товарищеские матчи на новых спортивных площадках. Кроме этого, в торжественной обстановке тренеру Даши Жаргаловичу Жамбалову вручили удостоверение мастера спорта России по универсальному бою.
В 2020 году будет построено 8 спортивных площадок различной типологии при ссузах Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
В Улан-Удэ построили ещё одну спортивную площадку для ссуза
Общество, Фото:
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