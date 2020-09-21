В восьми ссузах Улан-Удэ появятся спортивные площадки

На их строительство выделены деньги из федерального бюджета



Спортивные площадки будут построены на территории средних специальных образовательных учреждений Улан-Удэ. Всего будет возведено восьми спортплощадок, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Строительство ведётся по нацпроекту «Демография», который реализуется по указу президента России Владимира Путина. Бурятия получила из федерального бюджета 61,2 млн рублей.



- Среди ссузов сегодня у нас созданы хорошие, перспективные команды по различным видам спорта. И новые площадки строятся для того, чтобы студенты могли добиваться ещё больших успехов на профессиональном спортивном поприще. Вместе с тем, подобные спортивные объекты должны стать местом притяжения молодёжи и не только, а горожан в целом, где можно прийти позаниматься на беговой дорожке на досуге, поиграть с друзьями, например, в футбол, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.



На сегодняшний день в эксплуатацию введены площадки Бурятского республиканского педагогического колледжа, Бурятского лесопромышленного колледжа и Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова.



До конца сентября завершится строительство спортивных площадок на территории республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1, республиканского многоуровневого колледжа, Байкальского колледжа недропользования, авиационного техникума и Бурятского республиканского индустриального техникума.



Также построены и введены в эксплуатацию универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в селе Ульдурга Еравнинского района, спортивная площадка с искусственным покрытием в селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района, универсальная спортивная площадка в селе Сотниково Иволгинского района, мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в посёлке Тулунжа, спортивная площадка в посёлке Новый Энхэлук Кабанского района.



Всего в 2020 году в Бурятии будет простроено 36 объектов спорта на общую сумму 600 млн рублей. В том числе откроются региональный центр по стрельбе из лука в селе Кабанск, боксёрский зал в селе Хоринск, семь стадионов и 25 спортивных площадок с искусственным покрытием, спортивная юрта в Сотниково.





