Дома к горячему водоснабжению подключают поэтапно
В Улан-Удэ продолжается поэтапное подключение потребителей к горячему водоснабжению после запуска ТЭЦ-1.
- Подключение потребителей к подаче горячего водоснабжения – сложный и продолжительный технологический процесс. Теплоэнергетики начали подготовку к запуску заранее. 31 августа после завершения ремонтных работ на ТЭЦ-1 сотрудниками филиала «Генерация Бурятии» были открыты головные задвижки и начато заполнение теплотрасс города. Обращаем внимание, что заполнение водой порядка 500 км теплосетей Улан-Удэ занимает около двух суток, - сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».
По данным на 13 часов понедельника, продолжается поэтапное подключение к горячему водоснабжению. В адрес жилищных организаций направлены телефонограммы о необходимости быть готовыми к приёму нагрузки горячего водоснабжения. Специалисты теплосетевого филиала и управляющие компании регулируют гидравлический режим и контролируют подачу горячей воды непосредственно в жилые дома.
- Горячая вода у потребителей зоны обслуживания ТЭЦ-1 появится до конца суток, за исключением участков, на которых проводятся ремонтные работы, - заявили в «ТГК-14».
В компании напомнили, что горячая вода в дома и квартиры горожан будет поступать в разное время: в зависимости от удалённости от ТЭЦ-1, этажности домов, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций, готовности управляющей компании и жилого дома к подключению.
Улан-удэнцам для получения информации о том, когда будет горячая вода, советуют обращаться в первую очередь в свои управляющие компании.
Горячую воду улан-удэнцам обещают дать до ночи
Общество, Фото:
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