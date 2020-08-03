Горячую воду улан-удэнцам обещают дать до ночи

Дома к горячему водоснабжению подключают поэтапно



В Улан-Удэ продолжается поэтапное подключение потребителей к горячему водоснабжению после запуска ТЭЦ-1.



- Подключение потребителей к подаче горячего водоснабжения – сложный и продолжительный технологический процесс. Теплоэнергетики начали подготовку к запуску заранее. 31 августа после завершения ремонтных работ на ТЭЦ-1 сотрудниками филиала «Генерация Бурятии» были открыты головные задвижки и начато заполнение теплотрасс города. Обращаем внимание, что заполнение водой порядка 500 км теплосетей Улан-Удэ занимает около двух суток, - сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».



По данным на 13 часов понедельника, продолжается поэтапное подключение к горячему водоснабжению. В адрес жилищных организаций направлены телефонограммы о необходимости быть готовыми к приёму нагрузки горячего водоснабжения. Специалисты теплосетевого филиала и управляющие компании регулируют гидравлический режим и контролируют подачу горячей воды непосредственно в жилые дома.



- Горячая вода у потребителей зоны обслуживания ТЭЦ-1 появится до конца суток, за исключением участков, на которых проводятся ремонтные работы, - заявили в «ТГК-14».



В компании напомнили, что горячая вода в дома и квартиры горожан будет поступать в разное время: в зависимости от удалённости от ТЭЦ-1, этажности домов, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций, готовности управляющей компании и жилого дома к подключению.



Улан-удэнцам для получения информации о том, когда будет горячая вода, советуют обращаться в первую очередь в свои управляющие компании.







