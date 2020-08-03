 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Августа

02 Августа

Популярное

Горячую воду улан-удэнцам обещают дать до ночи

Горячую воду улан-удэнцам обещают дать до ночи
Общество,  Фото:pixabay.com
Дома к горячему водоснабжению подключают поэтапно

В Улан-Удэ продолжается поэтапное подключение потребителей к горячему водоснабжению после запуска ТЭЦ-1.

- Подключение потребителей к подаче горячего водоснабжения – сложный и продолжительный технологический процесс. Теплоэнергетики начали подготовку к запуску заранее. 31 августа после завершения ремонтных работ на ТЭЦ-1 сотрудниками филиала «Генерация Бурятии» были открыты головные задвижки и начато заполнение теплотрасс города. Обращаем внимание, что заполнение водой порядка 500 км теплосетей Улан-Удэ занимает около двух суток, - сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».

По данным на 13 часов понедельника, продолжается поэтапное подключение к горячему водоснабжению. В адрес жилищных организаций направлены телефонограммы о необходимости быть готовыми к приёму нагрузки горячего водоснабжения. Специалисты теплосетевого филиала и управляющие компании регулируют гидравлический режим и контролируют подачу горячей воды непосредственно в жилые дома.

- Горячая вода у потребителей зоны обслуживания ТЭЦ-1 появится до конца суток, за исключением участков, на которых проводятся ремонтные работы, - заявили в «ТГК-14».

В компании напомнили, что горячая вода в дома и квартиры горожан будет поступать в разное время: в зависимости от удалённости от ТЭЦ-1, этажности домов, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций, готовности управляющей компании и жилого дома к подключению.

Улан-удэнцам для получения информации о том, когда будет горячая вода, советуют обращаться в первую очередь в свои управляющие компании.



горячее водоснабжение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии полицейские беседовали с отдыхающими на «Щучке»
В Бурятии полицейские беседовали с отдыхающими на «Щучке»
Общество, 03.08.2020
Полиция проводит оперативное мероприятие «Курорт-2020»
Горячую воду улан-удэнцам обещают дать до ночи
Горячую воду улан-удэнцам обещают дать до ночи
Общество, 03.08.2020
Дома к горячему водоснабжению подключают поэтапно
Уроженец Бурятии без рук пробежал 5 км в поддержку детского хосписа
Уроженец Бурятии без рук пробежал 5 км в поддержку детского хосписа
Общество, 03.08.2020
«Можешь – помоги», - считает Павел Трофимов
В Улан-Удэ на видео сняли празднование дня ВДВ
Общество, 03.08.2020
Показательные выступления прошли в Сосновом Бору
Примерных осуждённых из колонии в Бурятии сводили в дацан
Примерных осуждённых из колонии в Бурятии сводили в дацан
Общество, 03.08.2020
Выход за пределы колонии был предоставлен в качестве поощрения
В Иркутской зоогалерее самка енота «постирала» детёнышей
В Иркутской зоогалерее самка енота «постирала» детёнышей
Общество, 03.08.2020
Сотрудники зоогалереи не позволила случиться трагедии
В Бурятии на дороге к Байкале устроили акцию «Стоп, алкоголь»
В Бурятии на дороге к Байкале устроили акцию «Стоп, алкоголь»
Общество, 03.08.2020
Врачи и сотрудники ГИБДД беседовали с отдыхающими
Забайкалец отбил птенца ястреба от собак
Забайкалец отбил птенца ястреба от собак
Общество, 03.08.2020
Птенчика едва не загрызли собаки
В Бурятии вырастили более 6 млн сеянцев сосны
В Бурятии вырастили более 6 млн сеянцев сосны
Общество, 03.08.2020
В следующем году появится ещё один лесной питомник
25 бурятских борцов отправятся на чемпионат России
25 бурятских борцов отправятся на чемпионат России
Общество, 03.08.2020
Чемпионат России вместо Улан-Удэ пройдёт во Владикавказе
В Улан-Удэ трамваи дезинфицируют днём и ночью
В Улан-Удэ трамваи дезинфицируют днём и ночью
Общество, 03.08.2020
Во всех трамваях Улан-Удэ проводится постоянная дезинфекция
Японская писательница в Улан-Удэ приняла буузу за персик
Японская писательница в Улан-Удэ приняла буузу за персик
Общество, 03.08.2020
По словам путешественницы, китайские туристы видят в скульптуре фрукт
Под Иркутском обнаружили самый ядовитый вид борщевика
Под Иркутском обнаружили самый ядовитый вид борщевика
Общество, 03.08.2020
Одно прикосновение к нему может привести к сильнейшим ожогам

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^