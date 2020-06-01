В Бурятии появилась услуга «Сдай мастера»

О возмутившей бьюти-сферу Бурятии услуге рассказала блогер
Известный в Бурятии блогер Аюна Саганова поделилась со своими подписчиками любопытной новостью. Девушка рассказала, что в республике есть услуга, призывающая сообщать о нелегально работающем мастере сферы услуг красоты.
- Сегодня я узнала, что есть такая услуга «Сдай мастера». То есть, ты берёшь, сдаёшь мастера, которая работает нелегально, которая хочет прокормить свою семью, и тебе за это платят бабки, - сказала Аюна.
Девушка очень возмущена появление такой услуги. Для эмоциональной окраски своего негодования блогер использовала нецензурные выражения. «И ведь сдают же! Где человечность?».
Как сообщал «Байкал-Daily», официального разрешения на работу салонов красоты в Бурятии нет. Бьюти-индустрия в республике не работает с конца марта, когда из-за коронавируса были введены ограничения.
На прошлой неделе создатель бьюти-магазинов «KIRA» Кира Макарова спросила главу Бурятии о сроках полноценного открытия салонов красоты. На её обращение Алексей Цыденов сообщил, что данный вопрос обязательно будет рассмотрен на штабе по борьбе с COVID-19.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до конца июня действует режим ограничительных мероприятий. До 30 июня включительно приостановлена работа торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, объектов розничной торговли, за исключением объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв.м. при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и при обеспечении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (из расчета один человек на 4 кв.м.).
Допускается продажа непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента.
Сохраняется запрет на работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.
В Бурятии появилась услуга «Сдай мастера»
Общество, Фото:
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