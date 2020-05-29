В Бурятии режим ограничительных мероприятий продлили до конца июня

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Масочный режим сохраняется



29 мая республиканский оперативный штаб принял решение о продлении в Бурятии режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями и других ограничительных мероприятий до 30 июня.



Им предписано не покидать места проживания, за исключением прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным, садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале «Работающая Бурятия».



Режим самоизоляции может не применяться к лицам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением республиканского оперативного штаба.



- У нас итак большая часть ограничений снята, все остальные ограничения по ходу достижения необходимых показателей, которые Роспотребнадзор установил, будем снимать. Но в целом действие указа о дополнительных мерах по защите населения от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции предлагаю продлить до конца июня, поскольку сохраняются требования по масочному режиму, требования соблюдения социальной дистанции, требования к прибывающим о необходимости сообщения о своем местонахождении и т.д., - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



По-прежнему действует запрет на проведение публичных зрелищных, развлекательных и других массовых мероприятий.



Приезжающим в Бурятию из других регионов необходимо незамедлительно сообщать о себе на «горячую линию» министерства здравоохранения по номеру телефона (3012)37-95-32, 112 и соблюдать режим самоизоляции на дому на срок 14 дней.



До 30 июня включительно приостановлена работа торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, объектов розничной торговли, за исключением объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв.м. при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и при обеспечении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (из расчета один человек на 4 кв.м.).



Допускается продажа непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента.



Сохраняется запрет на работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.



Разрешены индивидуальные занятия физической культурой и спортом, в том числе спортивная подготовка на открытом воздухе (включая открытые спортивные площадки и иные объекты спорта) бесконтактными неигровыми способами при условии социального дистанцирования между занимающимися не менее 5 метров.



Разрешены индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.



С 1 июня будет возобновлено предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений (в том числе МФЦ ) по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, за исключением государственных учреждений культуры и спорта.



Тем не менее, жителям республики рекомендовано обращаться в электронном виде за получением государственных услуг.



Возобновляется личный приём граждан при отсутствии возможности подачи документов через электронные интернет-приёмные или посредством почтовых отправлений по предварительной записи при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер.



С 1 июня исполнительные органы власти и органы местного самоуправления начнут проводить личный прием граждан по предварительной записи при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, если нет возможности подачи документов через электронные интернет-приемные или посредством почтовых отправлений.



С 1 июня начинают работать санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия.



Северобайкальску и Северо-Байкальскому району разрешено принимать гостей из Иркутской области при наличии справки, выданной медицинской организацией не ранее чем за два дня до заезда, об отсутствии коронавирусной инфекции, а также об отсутствии контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней.



Жителям Бурятии предписано воздержаться от туристско-экскурсионных поездок организованными группами. Коллективные средства размещения будут работать для индивидуального бронирования или семейного отдыха.



С 1 июня возобновляется государственная регистрация актов гражданского состояния по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер. Государственную регистрацию заключения брака будут осуществлять при условии присутствия приглашенных не более 4 человек и обеспечения социального дистанцирования.



Сохраняется масочный режим в общественных местах, в общественном транспорте, на рабочих местах.



