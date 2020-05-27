Кира Макарова: «Я попросила главу разрешить работать специалистам индустрии красоты»

26 апреля по инициативе Центра предпринимательства «Мой бизнес» на платформе Zoom состоялась онлайн-встреча главы Республики Бурятия Алексея Цыденова с представителями бизнеса. Встреча была приурочена ко Дню предпринимательства в России. Глава не только поздравил участников эфира с профессиональным праздником, но и обсудил с представителями бизнеса проблемные вопросы в период карантина, влияние пандемии на отрасль. Одна из участников встречи – Кира Макарова, автор и создатель бренда KIRA, победитель номинации «Бизнес-леди года» по версии Центра «Мой бизнес» поделилась впечатлениями от встречи в своём Инстаграм- Наш Глава - активный, деловой, современный руководитель! Это почувствовалось с первого слова! - пишет Кира Макарова у себя на странице. - В ходе беседы я озвучила от лица специалистов бьюти-индустрии о стремлении мастеров выйти на работу! Попросила рассмотреть возможность послабления карантинных мер для сферы красоты города Улан-Удэ. Алексей Цыденов записал мое обращение и сообщил, что данный вопрос обязательно будет рассмотрен на Штабе по борьбе с COVID-19! Спасибо, Алексей Самбуевич за эту важную и продуктивную встречу!По словам Киры Макаровой, индустрия красоты города Улан-Удэ как никакая другая отрасль готова к выходу из карантина. Традиционным профессиональным правилом маникюристов, бровистов, лэш-мейкров является стерильность. И до пандемии мастера маникюра работали с клиентами в защитной маске и одноразовых перчатках, все поверхности дезинфециовались, инструменты обрабатывались или были одноразовыми. Сейчас требования к безопасности усилились. Кира Макарова уверена, что профессионалы от бьюти-индустрии будут их неукоснительно соблюдать.В формате прямого эфира Алексей Цыденов также попросил рассказать на своём примере, как работает бизнес в условиях карантина, с какими трудностями столкнулись и как эти трудности преодолевали.- С самого начала карантина, мы для себя выделили три ценности: МЫ – команда, и мы сохраним деятельность нашей фирмы, сохраним каждого работника и будем выплачивать заработную плату. За период карантина, мы никого не сократили, всем выплачиваем зарплату. И коллектив ответил мне благодарностью, - рассказывает Кира Макарова, - С первого дня мы начали активно выходить на электронные маркет-плейсы – Алибаба, Ozon, Wildberries, развивать электронную коммерцию, используя все каналы коммуникации. Мы начали активно развивать такое понятие как клиентоориентированность и делать доставку самых необходимых товаров в режиме 24/7. Мы быстро перепрофилировали свое производство под востребованные антисептики, маски, стали искать поставщиков одноразовых перчаток, придумывать всевозможные наборы для создания маникюра дома и так далее. Сейчас, пройдя свой первый кризис я понимаю – предприниматель этот тот, кто никогда и ни при каких условиях не сдается!Кира Макарова отметила, что во время пандемии, ей удалось не только переформатировать работу под новые условия, но и организовать благотворительную акцию «Делай добро»- В период пандемии мы запустили акцию «Делай добро». С каждой покупки, мы направили часть средств на приобретение кремов для рук для коллектива Инфекционной больницы, для медиков, кто на период пандемии остался жить на работе. Работники больницы – в основном женщины. От постоянной обработки рук антисептиками, очень страдает кожа, поэтому крема для рук являются не просто приятным, а необходимым подарком! Мы передали в дар медикам Инфекционной больницы: кофе-машину – для создания настроения и крема для рук!Сегодня стало известно, что вопрос снижения ограничений для организаций индустрии красоты и о сроках полноценного открытия глава Бурятии поручил проработать профильным ведомствам.