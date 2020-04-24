Иркутская область выберет лучшего бурятского поэта

В регионе стартовал стихотворный конкурс «Сэдьхэл»
В Иркутской области талантливых поэтов, пишущих на бурятском языке, приглашают принять участие в областном этноконкурсе «Сэдьхэл». Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Конкурс пройдёт в заочной форме. Принимаются стихи на темы, связанные с бурятской культурой, языком, родословными, национальными традициями и современными ценностями бурят. Стихотворения принимаются в количестве не более трёх произведений по следующим жанрам на выбор: поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра.
В конкурсе участвуют авторы, пишущие на бурятском языке, в двух возрастных группах: от 16 до 35 лет и от 35 лет и старше. Три лучших автора в каждой возрастной группе награждаются дипломом лауреата I, II, III степени и памятными призами.
Для участия в конкурсе в срок до 29 апреля необходимо подать заявку и видео с конкурсной работой.
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