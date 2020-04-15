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В Бурятию поступили защитные костюмы и респираторы

В Бурятию поступили защитные костюмы и респираторы
Общество,  Фото:страница Татьяны Сымбеловой
300 комплектов распределят в зависимости от потребностей медиков

Сегодня минздрав Бурятии получил 300 комплектов медицинской одежды, каждый из которых включает в себя респиратор, защитный одноразовый костюм, перчатки и лицевой экран.

Перчатки, костюмы и респираторы будут распределены в зависимости от текущих потребностей, сообщают в пресс-службе правительства республики.

Кроме того, увеличено финансирование на оснащение медицинских организаций из федерального и республиканского бюджетов. Это государственная поддержка из резервного фонда правительства России, из которого на переоснащение медицинских организаций выделено 128 млн. рублей. В настоящее время в республике готовых к использованию 492 аппарата ИВЛ, 39 аппаратов поступят в ближайшее время.

Из средств республиканского бюджета на мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции выделен 271 млн. рублей для нужд медицинских организаций. Средства направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.

В Бурятии по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 100 случаев заражения COVID-19
коронавирус медицинская помощь
 
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