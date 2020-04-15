Больных COVID-2019 за сутки стало больше на восемь человек
В Бурятии число больных COVID-2019 за одни сутки стало больше на восемь человек. Накануне сообщалось о 92 случаях заражения, на утро 15 апреля уже 100 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.
Из них 23 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы. В том числе один пациент был выписан накануне.
Входят в статистику и двое умерших пациентов: как сообщал «Байкал-Daily», 6 апреля умерла 73-летняя женщина с коронавирусом, а накануне скончалась 86-летняя больная.
В стационаре продолжают лечение 75 человек.
В том числе на госпитализации 15 детей с COVID-19. За сутки больных детей прибавилось, накануне в больнице были 12 юных пациентов. Состояние детей удовлетворительное.
В реанимации находится пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной - на аппарате ИВЛ.
На сегодня круг контактных лиц составляет 2213 человек, все лабораторно обследованы.
В Бурятии 100 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, Фото:
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