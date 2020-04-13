Нидерландец самостоятельно выучил бурятский язык







Интервью с Вальтером меньше чем за сутки набрало более 23 тысяч просмотров. Многие пользователи восхитились полиглотом в комментариях.



«Восхищение», «Молодец, Вальтер! Наши некоторые буряты и то не знают бурятский язык», «Удивительно», «Респект таким людям», - написали комментаторы.





В паблике buryatia_online в Инстаграм вышел очередной выпуск «Шуд эфира» с Кимом Харганаевым. На этот раз героем интервью стал 31-летний нидерландец Вальтер, выучивший самостоятельно бурятский язык.- Бурятский – красивый язык. Я хочу изучать бурятский язык. Я немножко говорю на бурятском языке. Я благодарен бурятскому языку. А вообще я знаю девятнадцать языков, - рассказал Вальтер на бурятском языке.Иностранец признался, что ему нравится бурятская культура и бурятский народ.- Бурятский язык - это непопулярный язык, я хочу чтобы больше людей начало изучать этот язык, - добавил нидерландец.Вальтер художник, живёт в Амстердаме. У него много друзей в Бурятии. Но сам он ни разу ещё не побывал в солнечной республике.- Я хочу посетить Байкал, это очень красивое место, - сказал иностранец.