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Нидерландец самостоятельно выучил бурятский язык

Нидерландец самостоятельно выучил бурятский язык
Общество, 
Художник из Амстердама Вальтер рассказал, зачем изучает бурятский язык

В паблике buryatia_online в Инстаграм вышел очередной выпуск «Шуд эфира» с Кимом Харганаевым. На этот раз героем интервью стал 31-летний нидерландец Вальтер, выучивший самостоятельно бурятский язык.

- Бурятский – красивый язык. Я хочу изучать бурятский язык. Я немножко говорю на бурятском языке. Я благодарен бурятскому языку. А вообще я знаю девятнадцать языков, - рассказал Вальтер на бурятском языке.

Иностранец признался, что ему нравится бурятская культура и бурятский народ.

- Бурятский язык - это непопулярный язык, я хочу чтобы больше людей начало изучать этот язык, - добавил нидерландец.

Вальтер художник, живёт в Амстердаме. У него много друзей в Бурятии. Но сам он ни разу ещё не побывал в солнечной республике.

- Я хочу посетить Байкал, это очень красивое место, - сказал иностранец. 


Интервью с Вальтером меньше чем за сутки набрало более 23 тысяч просмотров. Многие пользователи восхитились полиглотом в комментариях.

«Восхищение», «Молодец, Вальтер! Наши некоторые буряты и то не знают бурятский язык», «Удивительно», «Респект таким людям», - написали комментаторы. 

бурятский язык Европа
 
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