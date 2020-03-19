В Улан-Удэ популярную детскую песню «Антошка» исполнили на бурятском

В Улан-Удэ дети исполнили популярную песню «Антошка» на бурятском языке. Аккомпанировал им музыкант Еши Дармахеев на морин-хууре. Видео выступления появилось в паблике ves_ulan_ude.Пользователи соцсетей отмечают, что «школьники – молодцы», хорошо исполнили композицию:«Очень мило! Молодцы»«Классно, дети - молодцы! Инструмент вообще классный, играть удобно»«Какие зайчики!!»«Молодцы, спасибо за концерт»«Стараются»Напомним, по детской песенке Владимира Шаинского и Юрия Энтина был снят мультфильм «Антошка». Режиссёр - Леонид Носырев.Антошка — главный герой мультфильма, является визитной карточкой режиссёра Леонида Носырева. Также он использовал его образ в мультфильмах: «Рыжий, рыжий, конопатый», «Два весёлых гуся» и «Фантазёры из деревни Угоры».- Мне понравилась песенка про Антошку. Весёлая мелодия, озорные словечки. Сразу представился образ мальчишки. Первые ощущения очень важны. Уже потом начинает работать мысль художника и режиссёра. Энтин принёс и сценарий. Но мне он не очень понравился. Я решил, что Антошка должен быть обязательно рыжим, солнечным, свободным человечком. Который сидит где-то на природе под подсолнухом. У меня с самого детства любовь к этим растениям. Помню, рядом с нашим четырёхэтажным домом, где мы жили в коммунальной квартире, были огороды. Там рос огромный подсолнух. Как-то вечером я подполз к нему и решил отвернуть ему голову. Долго мучился. Отломить подсолнух, да ещё детскими руками, тяжело — он очень волокнистый и плотный. Тот подсолнух запечатлился в моей памяти, - рассказывал он в одном из интервью о процессе создания ленты.