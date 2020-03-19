 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Марта

18 Марта

Популярное

В Улан-Удэ популярную детскую песню «Антошка» исполнили на бурятском

В Улан-Удэ популярную детскую песню «Антошка» исполнили на бурятском
Общество, 
Дети спели под морин-хуур

В Улан-Удэ дети исполнили популярную песню «Антошка» на бурятском языке. Аккомпанировал им музыкант Еши Дармахеев на морин-хууре. Видео выступления появилось в паблике ves_ulan_ude. 

Пользователи соцсетей отмечают, что «школьники – молодцы», хорошо исполнили композицию:

«Очень мило! Молодцы»
«Классно, дети - молодцы! Инструмент вообще классный, играть удобно»
«Какие зайчики!!»
«Молодцы, спасибо за концерт»
«Стараются»



Напомним, по детской песенке Владимира Шаинского и Юрия Энтина был снят мультфильм «Антошка». Режиссёр - Леонид Носырев.

Антошка — главный герой мультфильма, является визитной карточкой режиссёра Леонида Носырева. Также он использовал его образ в мультфильмах: «Рыжий, рыжий, конопатый», «Два весёлых гуся» и «Фантазёры из деревни Угоры».

- Мне понравилась песенка про Антошку. Весёлая мелодия, озорные словечки. Сразу представился образ мальчишки. Первые ощущения очень важны. Уже потом начинает работать мысль художника и режиссёра. Энтин принёс и сценарий. Но мне он не очень понравился. Я решил, что Антошка должен быть обязательно рыжим, солнечным, свободным человечком. Который сидит где-то на природе под подсолнухом. У меня с самого детства любовь к этим растениям. Помню, рядом с нашим четырёхэтажным домом, где мы жили в коммунальной квартире, были огороды. Там рос огромный подсолнух. Как-то вечером я подполз к нему и решил отвернуть ему голову. Долго мучился. Отломить подсолнух, да ещё детскими руками, тяжело — он очень волокнистый и плотный. Тот подсолнух запечатлился в моей памяти, - рассказывал он в одном из интервью о процессе создания ленты.


песня бурятский язык
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии браконьер убил косулю
В Бурятии браконьер убил косулю
Общество, 19.03.2020
Ущерб составил более 40 тысяч рублей
Хоринский район Бурятии проверили на готовность к лесным пожарам
Хоринский район Бурятии проверили на готовность к лесным пожарам
Общество, 19.03.2020
С проверкой в район приезжал Пётр Мордовской
В Иркутской области пассажир поезда пытался подкупить полицейских
В Иркутской области пассажир поезда пытался подкупить полицейских
Общество, 19.03.2020
Мужчина пытался избежать наказания за курение в тамбуре
Мужчина серьёзно пострадал, катаясь на снегоходе по Байкалу
Мужчина серьёзно пострадал, катаясь на снегоходе по Байкалу
Общество, 19.03.2020
Пострадавшего в тяжёлом состоянии передали врачам
Жители Бурятии могут сдать «невозвратные» билеты на поезда дальнего следования
Жители Бурятии могут сдать «невозвратные» билеты на поезда дальнего следования
Общество, 19.03.2020
Сдать «невозвратный» билет можно до 10 апреля включительно
Иркутянка лишилась денег, покупая медицинские маски на «Авито»
Иркутянка лишилась денег, покупая медицинские маски на «Авито»
Общество, 19.03.2020
После поступления предоплаты на счёт телефон «продавца» стал недоступен
В Улан-Удэ таксист украл деньги из дома своего пассажира
В Улан-Удэ таксист украл деньги из дома своего пассажира
Общество, 19.03.2020
Потерпевший ушёл в магазин и не закрыл дом
В Иркутской области закрыты 6 ледовых переправ
В Иркутской области закрыты 6 ледовых переправ
Общество, 19.03.2020
В регионе действуют ещё 49 ледовых переправ
В Улан-Удэ у наркомана нашли более 4 кг марихуаны
В Улан-Удэ у наркомана нашли более 4 кг марихуаны
Общество, 19.03.2020
Мужчину привлекут к административной и уголовной ответственности
В Улан-Удэ массово проверяют собак на самовыгуле
В Улан-Удэ массово проверяют собак на самовыгуле
Общество, 19.03.2020
Хозяевам животных грозит административный штраф за несоблюдение правил выгула
В Улан-Удэ столкнулись две «Хонды»
В Улан-Удэ столкнулись две «Хонды»
Общество, 19.03.2020
ДТП произошло вчера утром

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^