Солист из Москвы Чингис Аюшеев споёт в Улан-Удэ

16 января пройдёт специальный показ постановки оперы «Тоска» с участием солиста ведущего музыкального театра России
16 января в Бурятском театре оперы и балета пройдёт специальный показ оперы Джакомо Пуччини «Тоска» (16+), который будет приурочен к 120-летию знаменитой оперы и пятилетию со дня премьеры этой постановки в Улан-Удэ. Этот спектакль называют визитной карточкой оперного репертуара театра: именно он с успехом был показан в 2016 году коллективом театра на Новой сцене Большого театра и признан «московским триумфом».
Специально для участия в спектакле из Москвы в Улан-Удэ прилетит известный оперный певец, заслуженный артист Бурятии, солист Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Чингис Аюшеев, который исполнит партию Марио Каварадосси.
Тенор хорошо знаком улан-удэнскому зрителю: весной 2018 года он принимал участие в концерте из серии «Grand Classic. Дарима Линховоин представляет», нацеленной на знакомство бурятской публики с молодыми и уже известными артистами, живущими за пределами Бурятии, а в сентябре того же года солист блистательно выступил на открытии 79-го театрального сезона Бурятского оперного театра, исполнив партию короля Густава в опере «Бал-маскарад».
Выпускник Московской консерватории, Чингис Аюшеев является солистом Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко с 2003 года. Он также сотрудничает со многими театрами России и стран СНГ, в числе которых Большой театр, Казанский оперный театр, театры в Новосибирске, Самаре, Саратове, Санкт-Петербурге, Алма-Аты (Казахстан) и других городах. С гастрольными турне с большим успехом он выступал в Америке, Германии, Голландии, Южной Корее, Англии, Дании, Норвегии, Австрии. В послужном списке Чингиса Аюшеева есть номинация на национальную театральную премию «Золотая маска» за исполнение роли Гамлета в опере В. Кобекина «Гамлет (датский) (российская) комедия» на сцене театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Партнёрами Чингиса Аюшеева по сцене станут ведущие солисты оперной труппы Бурятского театра оперы и балета: партию Флории Тоски исполнит лауреат международного конкурса, любимица публики Самбуу Батчимэг, а партию начальника полиции, барона Скарпиа — «золотой голос Бурятии», народный артист Бурятии Мунхзул Намхайн. В спектакле также примут участие заслуженные артисты Бурятии Эдуард Жагбаев и Доржо Шагдуров, а также лауреаты международных конкурсов Галсан Ванданов и Чингис Иванов.
После празднования своего юбилея и новогодней кампании театр оперы и балета продолжает активную деятельность. Кроме специального показа «Тоски» артисты театра готовятся представить в январе обширную программу, в которую войдут практически все лучшие постановки театра за последние пять лет, среди которых — недавняя балетная премьера «Сон в летнюю ночь», оперы «Кармен», «Риголетто», «Свадьба Фигаро», балеты «Лебединое озеро», «Красавица Ангара», «Коппелия» и другие. На февраль намечен показ балета «Талисман», номинанта на «Золотую маску» в трёх номинациях, который балетная труппа и оркестр вскоре представят в Москве, сообщает пресс-служба Бурятского оперного театра.
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