Библиотеке в Бурятии присвоили имя поэта Алексея Бадаева

Событие было приурочено к 95-летию Иволгинской центральной библиотеки



6 декабря Иволгинской межпоселенческой центральной библиотеке присвоили имя народного поэта Бурятии, почётного гражданина Иволгинского района Алексея Даниловича Бадаева. Событие приурочено к 95-летию библиотеки.



- На торжественное открытие мемориальной доски собрались земляки — почитатели таланта поэта, родственники. Поздравить коллег приехали заместитель министра культуры Бурятии Николай Емонаков, директор Национальной библиотеки РБ Людмила Гармаева, - сообщили в Иволгинской библиотеке.



В этот день на торжественном вечере чествовали библиотеки-юбиляры, начавшие свою деятельность в далёком 1924 году. Тогда для обучения населения грамоте в Иволгинском районе открывались первые избы-читальни в сёлах Красноярово, Гурульба, Ганзурино, Калёново, Оронгой.



Своеобразным подарком от библиотекарей для почитателей книги и библиотеки стал парад-дефиле краеведческой литературы об Иволгинском районе и иволгинцах и видео-поздравление самых верных и активных читателей.



Справка:



Алексей Бадаев (1928—2009) — народный поэт Республики Бурятия.



Родился в селе Олзон Иволгинского района. Во время Великой Отечественной войны в возрасте 14 лет работал учеником слесаря на заводе. Первое стихотворение Алексея Бадаева о войне вышло в республиканской газете.



Алексей Бадаев участвовал в создании редакции передач на бурятском языке улан-удэнской студии телевидения. Автор переводов на бурятский язык стихов Юлии Друниной, Ярослава Смелякова. Награжден Орденом Дружбы.



Автор 25 книг.













