Евгений Миронов пообщался с улан-удэнскими артистами

Евгений Миронов после спектакля поднялся на сцену и сказал несколько тёплых слов в адрес творческого коллектива из Улан-Удэ. Он выразил сожаление, что театр Бестужева не может остаться на весь фестиваль и посмотреть работы других дальневосточных театров. Также Миронов отметил слаженность и сплочённость труппы.





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