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Евгений Миронов пообщался с улан-удэнскими артистами

Евгений Миронов пообщался с улан-удэнскими артистами
Общество, 
Актёр Евгений Миронов сказал тёплые слова в адрес артистов Русского драмтеатра

19 сентября Русский драматический театр имени Бестужева открыл первый фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске и показал спектакль Сергея Левицкого «Ричард III» по пьесе Уильяма Шекспира. В этот день в зале было много театральных критиков, режиссёров, актёров, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.

Спектакль посмотрели члены художественного совета фестиваля: народный артист России, режиссёр, актёр театра и кино, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, российский актёр, режиссёр, педагог, сценарист, художественный руководитель Центра им. Вс. Мейерхольда Виктор Рыжаков и театральные критики Жанна Зарецкая, Оксана Кушляева и Ксения Аитова.

Евгений Миронов после спектакля поднялся на сцену и сказал несколько тёплых слов в адрес творческого коллектива из Улан-Удэ. Он выразил сожаление, что театр Бестужева не может остаться на весь фестиваль и посмотреть работы других дальневосточных театров. Также Миронов отметил слаженность и сплочённость труппы.


Виктор Рыжаков, председатель художественного совета фестиваля театров Дальнего Востока, педагог Сергея Левицкого, также тепло высказался о Русском драмтеатре:

«Я счастлив, что расстояние между театрами сужается, ради этого создаются фестивали. Я вас наблюдал не первый раз: и в Петербурге, и в Москве и рад, что вы, Сергей, выпускник нашей школы, открыли фестиваль. Я серьёзно волновался. Вы замечательная труппа, действующая. Русский драмтеатр Бурятии стал боевой единицей на карте театральной России. И фестивалю и вашему театру процветания и долгих лет!»

– Этот фестиваль должен помогать. Это означает, что вы должны не просто радовать зрителей, но и работать на этом фестивале, учиться, решать какие-то проблемы, которые есть у дальневосточных театров. Я впервые в Хабаровске. Это прекрасное место для того, чтобы пустить в плавание такой большой корабль. Долгого вам и прекрасного плавания, дорогие мои! – поздравил участников фестиваля Евгений Миронов.

Театральный фестиваль такого масштаба, который охватил творческие коллективы большого федерального округа, проходит впервые. Он задуман, как фестиваль в формате смотра спектаклей без призов и выбора лауреатов. Главными станут последующие обсуждения спектаклей, которые проведут театральные критики.

Обсуждение «Ричард III» впереди, однако театровед, редактор «Петербургского театрального журнала», член Экспертных советов фестивалей «Золотая маска», «Прорыв», «Театральная весна», «Томская Маска», «Браво», «Науруз», «Ремесло» и других, драматургических конкурсов «Первая читка», «Любимовка» Оксана Кушляева поделилась впечатлениями на страницах «Летающего критика»:

«Фестиваль открылся «Ричардом III» Сергея Левицкого, яростным памфлетом о власти. И, судя по финальным ревущим овациям, хабаровский зритель такого спектакля очень ждал».

Уже сегодня артисты и работники цехов отправятся домой, чтобы начать подготовку к новому театральному сезону.

Премьера спектакля «Ричард III» в Улан-Удэ состоялась осенью 2017 года.
актеры Русский драмтеатр
 
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